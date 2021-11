Tundieron a Marisol Gasé de Morena por decirle “culer*” a diputada del PRD

Criticaron a la morenista por su mensaje (Foto: Tw @rosalia_rangel)

El viernes pasado, la diputada de Morena, Marisol Gasé se enfrascó en una disputa contra la perredista Olga Luz Espinosa y terminó mostrando un cartel que decía: “culer*”.

Todo inició debido a que Espinosa arremetió contra aquellas mujeres de Morena que no avalaron más presupuesto para temas de género, ni se pronunciaron a favor de la interrupción legal del embarazo.

“Prefiero ser una mujer de izquierda del PRD, que ser una borrega siguiendo un ganso”, señaló la perredista.

Gasé no se quedó callada y tiempo después mostró su contundente mensaje en un pizarrón mientras lo levantaba para que todos los presentes pudieran observarlo. Ante esta situación, Mariana Gómez del Campo (PAN) solicitó que fueran respetuosas entre ellas.

“Están llamado cler* a una de nuestras compañeras, no puede ser que sea esta la legislatura de la paridad, que estemos aquí 250 mujeres y que haya estas expresiones, es una falta de respeto hacia la compañera del PRD”, destacó, mientras que el presidente de la mesa, Segio Gutiérrez Luna pidió que se comportaran.

el panista criticó a los simpatizantes de AMLO(Foto: tw@jorgetriana)

Sin embargo, la polémica no terminó ahí, pues en redes sociales rápidamente se viralizó la fotografía de Marisol Gasé con el letrero.

“Las diputadas de morena que se dicen “feministas” insultaron a la diputada del PRD @OlgaLuzEspinos1 llamándola “culer*”. Increíble la violencia y la poca sororidad que se tiene en esta la llamada Legislatura de la PARIDAD. ¡Un abrazo solidario para ti Olga Luz!”, mencionó Mariana Gómez del Campo, senadora del PAN.

“Esto ya es inadmisible, una vergüenza… Hacía uso de la palabra la diputada @OlgaLuzEspinos1 del PRD, y diputadas de morena se acercaron a insultarla llamándola «CULERA» con una pizarra. ¿Saben qué es lo peor? Que el resto de los diputados de morena la defendieron a rabiar”, remarcó el también panista, Jorge Triana.

Asimismo, el diputado ahondó en que la bancada de Morena no realizaba de forma efectiva su trabajo:

“Los diputados del régimen cobran por dormirse en la curul, subir a tribuna a denostar a la oposición, insultar y burlarse de quien hace uso de la palabra, y adular y cantarle las mañanitas a su patrón @lopezobrador_. Son todo, menos legisladores”, sentenció.

Diputados cantan “Las mañanitas” a AMLO

Este sábado 13 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López cumplió 68 años y, durante la sesión del Presupuesto de Egresos (PEF) 2022, los simpatizantes del mandatario le cantaron “las mañanitas”.

le cantaron las mañanitas a Obrador(Foto: Cámara de diputados/Captura de pantalla)

Todo sucedió unos minutos antes de la medianoche, cuando los diputados de la oposición se retiraron para que la bancada de Morena, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, celebraran el cumpleaños del constituyente al entonar la tradicional canción.

Así, en pleno San Lázaro, los políticos subieron a la tribuna y cantaron la melodía en versión de Vicente Fernández: “Despierta, Obrador despierta, mira que ya amaneció”, retumbó en la Cámara de Diputados.

Además, globos rojos, pancartas, una imagen en caricatura del presidente y un cartel de “Felicidades” hizo que el festejo fuera aún más ameno. Apenas durante la conferencia matutina que dio el presidente desde Sonora, este 12 de noviembre, fue que anunció la próxima celebración y reveló cuáles eran sus planes.

El tabasqueño informó que pasará esta fecha con sus seres queridos, en lo que llamó un retiro familiar: “Para estar con mi familia que también me da mucho aliento, no podría yo salir adelante, enfrentar problemas afuera si adentro no tengo apoyo familiar, no tengo respaldo familiar.”

