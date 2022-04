Noroña enfrentó al exprocurador Morales Lechuga por la probable cancelación de su visa

El legislador respondió a las palabras del exprocurador (Fotos: Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), respondió al exprocurador General de la República, Ignacio R. Morales Lechuga, quien ironizó con la situación que está viviendo tras la solicitud de retirarle la visa de ingreso a los Estados Unidos.

Por medio de su cuenta de Twitter, el legislador de la Cuarta Transformación señaló que no temé a las acciones que pueda realizar el gobierno estadounidense porque él “no es un juguete” de nadie a diferencia, presuntamente, del embajador de México en Francia (1993-1995).

“Nunca me han intimidado ese tipo de represalias e injerencia majadera que tú celebras. Como tú estás acostumbrado a ser un juguete del gobierno. Crees que todos funcionamos de la misma manera, triste y lamentable ser”, redactó este miércoles 6 de abril.

El exprocurador Morales Lechuga ironizó con la situación que está enfrentando Noroña (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

Asimismo, puntualizó que los viajes que ha realizado a los EEUU han sido sobre diferentes aristas, pues contó que en 2017 asistió a Nueva York, a la Torre Trump, con todo y el riesgo de que se le retirara la visa, como lo marca la ley, a protestar contra las declaraciones contra México que emitió el empresario.

No obstante, destacó que dicho acto y viaje se dio cuando él no estaba asumiendo ningún cargo político, por lo que estuvo presente como un ciudadano mexicano más, debido a que no contaba con ningún respaldo político ante cualquier problema que se pudiera generar.

“Naa, acudí a la torre Trump a protestar contra el muro que pretendía construir éste. Él tomó protesta el 20 de enero de 2017 y yo le protesté el cinco del mismo mes, a riesgo de que me cancelaran la visa. No tenía cargo ni respaldo alguno”

El diputado del PT presentó iniciativa ante la Cámara de Diputados (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

Las palabras del controversial Noroña fueron en respuesta al tuit que emitió el exrector de la Escuela Libre de Derecho, Morales Lechuga, quien aseguró que el petista extrañará los viajes que realizaba a Las Vegas, Nevada, cuando se aprueba su cancelación de visa.

Ante tal ironía, el exprocurador recomendó que el diputado mejor cambie la brújula de sus destinos, pues, de acuerdo a la ideología política, podría vacacionar en naciones como Nicaragua, Cuba o Venezuela, a las cuales les ha manifestado su apoyo, pese a la crítica de los gobiernos con los que estas naciones cuentan.

“Fernández Noroña va a extrañar sus viajes (a) Las Vegas si le cancelan la visa, pero puede irse a Nicaragua, Cuba o Venezuela, que aproveche esos ‘paraísos’”, escribió.

Noroña fue parte del grupo parlamentario que creó el grupo de amistad con Rusia (Foto: Cuartoscuro)

Y es que el pasado 23 de marzo en la Cámara de Diputados se instaló el Grupo de Amistad México-Rusia, situación que generó críticas a los políticos mexicanos debido a que se dio en el contexto de la invasión rusa a Ucrania; aunque, conviene recordar, el acontecimiento se había retrasado uno días debido a que al inicio las hostilidades provocaran que se pidiera mesura.

Entre los integrantes estuvieron legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), PT, incluso algunos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sin embargo, semanas después, el congresista de los Estados Unidos, Vicente González, compartió la carta que le envió a Antony Blinken, secretario de Estado, y Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, en la que le pidió que se le retire la visa a los personajes mexicanos que participaron en el acto legislativo.

“Si estos individuos se rehúsan a condenar a Rusia y, en cambio, si deciden apoyar la tiranía no deberían permitirles el privilegio de entrar, viajar o intervenir en los Estados Unidos”

SEGUIR LEYENDO: