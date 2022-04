María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña atacada con ácido, denunció que le retiraron medidas de protección

María Elena Ríos sufrió un atroz ataque con ácido en 2019 (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

María Elena Ríos, saxofonista originaria de Oaxaca, sufrió un ataque con ácido sulfúrico en 2019 que le dejó graves heridas y cicatrices en su piel; a casi tres años del atentado en su contra la justicia no ha llegado del todo a su caso, sobre todo ahora que denunció en sus redes sociales que el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, sin precedentes, limitó las medidas cautelares de protección que le habían proporcionado.

De acuerdo con la saxofonista, dicha decisión fue arbitraria, puesto que en días anteriores sostuvo una reunión con la junta de gobierno en donde en ningún momento se acordó que se le limitaría la protección otorgada. Del mismo modo, María Elena cuestionó al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, si dicha resolución tenía algo que ver con la amistad que sostienen el titular del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México, Enrique Irazoque y el Fiscal General de Oaxaca, Arturo Peimbert.

“@CMecanismo el día de hoy me notificó que las medidas cautelares hacia mi persona serán menores. Decisión arbitraria pues el pasado 29 de marzo en junta de gobierno no se acordó eso. @A_Encinas_R tiene que ver con la amistad de @eipdh con @PeimbertArturo!?”, escribió María Elena en su cuenta de Twitter.

Autoridades argumentaron que la saxofonista ya no necesitaba protección (Foto: Especial)

Durante junta de gobierno a la que asistió el pasado 29 de marzo, María Elena relató para medios de comunicación que las autoridades federales hicieron todo lo posible por retirarle las medidas cautelares, ya que argumentaron que ya no se encontraba en peligro a pesar de que su agresor sigue libre, que los implicados aún no han sido sentenciados y que continua recibiendo todo tipo de amenazas.

Aunque en un inicio se acordó que la saxofonista seguiría contando con la protección de un escolta por otros seis meses durante sus traslados a la Ciudad de México, el miércoles recibió un correo electrónico que detallaba que la medida sería revocada puesto que las autoridades federales consideraron que el riesgo que María Elena Ríos corre es únicamente en su comunidad, pero que en otros sitios del país se encuentra a salvo.

María Elena Ríos ha solicitado con urgencia la atención de Alejandro Encinas (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Ante el temor de cualquier ataque a su integridad, María Elena Ríos ha insistido a través de sus redes sociales para que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas atienda su caso, no obstante y a pesar de su persistencia, no ha obtenido respuesta alguna del funcionario.

“Subsecretario @A_Encinas_R deje de evadirme, necesito las medidas de protección completas o ¿también me quiere ver muerte como a los compañeros periodistas a los que les falló? Ya sabe mi teléfono, espero su llamada a la brevedad”, es el mensaje que se lee en repetidas ocasiones en la cuenta de Twitter de la saxofonista.

Uno de los agresores de María Elena Ríos continúa prófugo (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

El 9 de septiembre de 2019, María Elena Ríos fue atacada con ácido afuera de su domicilio. Uno de los implicados, Juan Antonio Vera Carrizal, ex pareja de la joven y exdiputado local del PRI, ha sido señalado como el autor intelectual de los hechos, no obstante, además de Vera Carizzal, de 49 años de edad, tres sujetos más fueron detenidos al momento del ataque. El cuarto implicado, quien continúa prófugo de la justicia, es el hijo del ex funcionario.

En junio de 2021 la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) emitió una ficha de búsqueda para localizar a Juan Antonio Vera Hernández, alias El Junior. Las autoridades oaxaqueñas precisaron en la ficha que es buscado por tentativa de feminicidio e informaron que ofrecen una recompensa de hasta un millón de pesos por información verídica que conduzca a su paradero y facilite su captura.

SEGUIR LEYENDO: