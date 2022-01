Madres Buscadoras de Sonora denunciaron ausencia de Alejandro Encinas en reunión

Alejandro Encinas no asistió a una reunión con las Madres Buscadoras de Sonora (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Cecilia Flores Armenta, presidenta y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, denunció públicamente que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, no asistió a la reunión que pactaron para este 5 de enero.

Desde la noche del pasado martes, llegó a la Ciudad de México y se tomó una fotografía frente a Palacio Nacional, misma que compartió en su cuenta de Twitter para solicitarle al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) un encuentro.

“Estoy afuera de su casa señor presidente @lopezobrador_ en nombre de quienes formamos @buscadorasonora le tomamos la palabra. Queremos hablar con usted. Pero sin ofender nuestra inteligencia, sin mentiras y sin simulaciones. Gracias”, escribió Flores, pero no obtuvo respuesta.

Posteriormente, durante la tarde de este miércoles, la cuenta oficial del colectivo señaló que, hasta pasadas las 14:00 horas, Encinas no las había recibido a pesar de tener pactada una reunión.

Según las declaraciones que Cecilia Flores le otorgó al diario Milenio, durante la mañana, López Obrador envió un grupo de personas para pedirles acudir a una cita con el subsecretario de Derechos Humanos.

La presidenta del colectivo llegó a la CDMX el pasado 4 de enero (Foto: Twitter)

“Nos dijeron que iba a estar el señor Encinas. Fuimos a la cita, como acordamos, pero me atendieron otras personas, el señor Encinas nunca llegó, nunca mandó un mensaje para disculparse porque no iba a acudir”, detalló.

A través de sus redes sociales, la presidenta del colectivo continuó solicitando la presencia del funcionario quien, dijo, ni siquiera una llamada se atrevió a hacer con ella. Asimismo, se sintió “decepcionada” e “impotente” ante el incumplimiento de la promesa hecha por el presidente.

“Para quienes mucho me preguntan: No nos han recibido. No me ha llamado @A_Encinas_R como prometió @lopezobrador_. No he sido atendida. Qué impotencia. Qué decepción”, redactó Flores.

Minutos después, compartió que AMLO visitará Sonora durante el mes de febrero. Por ello, le dio la bienvenida y le preguntó “¿Nos acompañaría a una brigada de búsqueda?”, cuestionamiento que también le hizo a la investigadora Beatriz Gutiérrez Müller. “Su acompañamiento sería alentador”, señaló.

Finalmente, poco después de las 18:00 horas, Cecilia Flores informó que personal de la Secretaría de Gobernación (Segob) se comunicó con ella para agendar una nueva reunión esta misma semana con Alejando Encinas, pero no detalló el día ni la hora.

Cecilia Flores se dio "decepcionada" por no poder reunirse con el funcionario (Foto: Twitter)

“De verdad agradezco @A_Encinas_R y espero que me reciba personalmente a la brevedad para avanzar en este camino de búsqueda de nuestros desaparecidos”, señaló la madre buscadora.

Durante su espera a las afueras de Palacio Nacional, Flores compartió una fotografía de sus nietas, quienes, aseguró, son las responsables de otorgarle fortaleza cuando más debilidad siente en sus procesos de búsqueda de personas desaparecidas.

“No soy valiente como ustedes creen. En verdad soy débil, de flaca esperanza. Ellas, mis nietas me motivan a continuar en esta búsqueda, y también ustedes que no me dejan sola”, fue el mensaje que acompañó la enternecedora fotografía de los menores sosteniendo carteles de búsqueda.

Cabe recordar que en días pasados, las Madres Buscadoras de Sonora, por medio de un video, suplicaron por ayuda de los líderes del narcotráfico, Rafael Caro Quintero y Crispín Salazar Zamorano, identificados como lugartenientes del Cártel de Sinaloa en el estado de Sonora.

“Yo tengo necesidad de seguir buscando a mis hijos por lo veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles en Sonora, Salazar y Caro Quintero, y demás líderes del cártel que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen buscando a nuestros hijos”, mencionó Cecilia Flores, con pesar.

SEGUIR LEYENDO