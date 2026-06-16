México

Beca Jóvenes Escribiendo el futuro 2026: calendario OFICIAL de pagos del bimestre mayo-junio

Se reveló el calendario de pagos del bimestre mayo-junio para los becarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro y no todos cobran el mismo día

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Ilustración de dos estudiantes sonrientes, una mujer y un hombre, sosteniendo libros. A la izquierda, el logo de 'Beca de Educación Superior' y el lema 'Jóvenes Escribiendo el Futuro'.
La beca está dirigida a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en instituciones públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago del bimestre mayo-junio 2026 de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro ya tiene fechas definidas para cada becario.

Los depósitos no se entregan todos el mismo día: se distribuyen durante dos semanas completas según una característica del apellido de cada beneficiario.

Vista trasera de un estudiante con camisa a cuadros, de espaldas a la cámara, frente a un grupo de estudiantes sentados en una mesa en forma de U en un aula.
El día de pago de cada becario depende de la primera letra de su apellido paterno, según el calendario oficial publicado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A qué estudiantes está dirigida la beca y bajo qué condiciones

Según el portal oficial de los Programas para el Bienestar, la beca otorga 5,800 pesos mexicanos bimestrales a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en instituciones públicas.

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El programa clasifica las escuelas en dos categorías: prioritarias y susceptibles de atención.

El portal oficial de los Programas para el Bienestar clasifica como prioritarias las siguientes instituciones:

Joven estudiante sonriente con chaqueta vaquera y mochila, sentada con las piernas cruzadas en un banco al aire libre en un campus universitario con árboles.
Ningún becario puede recibir simultáneamente otra beca con el mismo fin otorgada por una dependencia pública federal, indica el portal oficial de los Programas para el Bienestar.(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Universidades interculturales.
  • Escuelas normales indígenas, de educación intercultural y rurales.
  • Universidades para el Bienestar Benito Juárez.
  • Universidad de la Salud de la Ciudad de México.
  • Universidad de la Salud de Puebla.
  • Universidad de Lenguas Indígenas de México.
  • Escuelas clasificadas como de interés.
  • Escuelas ubicadas en localidades prioritarias.
Vista trasera de dos mujeres jóvenes caminando en un campus universitario, una con traje indígena guatemalteco y otra con blusa bordada, jeans y mochila.
El registro para la beca se realiza exclusivamente a través de la plataforma SUBES, disponible en subes.becasbenitojuarez.gob.mx. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La administración de los Programas del Bienestar indica que a los alumnos de estas escuelas no se les exige cumplir requisitos de edad ni de bajos ingresos.

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Requisitos para escuelas susceptibles de atención

Para quienes estudian en escuelas susceptibles de atención, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar aplica los siguientes criterios de priorización:

  • Ser becario previo al proceso de selección.
  • Haber concluido primaria o secundaria en una escuela prioritaria.
  • Ser mujer indígena o afromexicana.
  • Ser hombre indígena o afromexicano.
  • Ser persona con calidad de víctima.
  • Ser sujeto a un estudio de ingreso mensual per cápita.

En este grupo se requiere, además, tener bajos ingresos y hasta 29 años.

Infografía que presenta los requisitos para la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, con ilustraciones de estudiantes, una universidad e íconos descriptivos.
Esta infografía detalla los criterios de priorización y los requisitos generales para postularse a la beca federal Jóvenes Escribiendo el Futuro, incluyendo el proceso de registro en línea a través de la plataforma SUBES. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ambos casos, la condición es no recibir simultáneamente otra beca con el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública federal.

El registro oficial para acceder al programa se realiza exclusivamente por internet a través de la plataforma SUBES (Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior), disponible en: https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/.

Este es el calendario oficial de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para el pago mayo-junio

Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, publicó el calendario completo de pagos de continuidad 2026 a través de su cuenta oficial de X (@Julio_LeonT).

De acuerdo con dicho calendario, los depósitos del bimestre mayo-junio se distribuyen entre el lunes 15 y el viernes 26 de junio, en el siguiente orden por letra inicial del apellido paterno:

Primera semana:

  • Lunes 15 de junio: apellidos con A y B.
  • Martes 16 de junio: apellidos con C.
  • Miércoles 17 de junio: apellidos con D, E y F.
  • Jueves 18 de junio: apellidos con G.
  • Viernes 19 de junio: apellidos con H, I, J, K y L.
Los pagos del bimestre mayo-junio 2026 inician el 15 de junio y cierran el 26 del mismo mes, según el calendario publicado por Julio León. (X /@Julio_LeonT)
Los pagos del bimestre mayo-junio 2026 inician el 15 de junio y cierran el 26 del mismo mes, según el calendario publicado por Julio León. (X /@Julio_LeonT)

Segunda semana:

  • Lunes 22 de junio: apellidos con M.
  • Martes 23 de junio: apellidos con N, Ñ, O, P y Q.
  • Miércoles 24 de junio: apellidos con R.
  • Jueves 25 de junio: apellidos con S.
  • Viernes 26 de junio: apellidos con T, U, V, W, X, Y y Z.

Por cuánto tiempo se puede recibir el apoyo

De acuerdo con el portal oficial de los Programas para el Bienestar, el apoyo se otorga durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar, con un máximo de 45 mensualidades para la mayoría de las carreras.

Primer plano de un joven mexicano con bata de laboratorio blanca y sonrisa tímida, junto al logo dorado "Jóvenes Escribiendo el Futuro" sobre fondo blanco.
El viernes 26 de junio es el último día de pagos del bimestre mayo-junio 2026 y corresponde a los apellidos de la T a la Z, según el calendario oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudiantes de la licenciatura en Medicina son la excepción: según la misma fuente, pueden recibir la beca hasta por un máximo de 55 mensualidades.

Qué hacer si el depósito no llega en la fecha indicada

Las autoridades correspondientes recomiendan mantenerse al pendiente de las redes sociales verificadas y de la página web oficial ante cualquier duda o retraso en el depósito.

Cinco estudiantes, tres hombres y dos mujeres, conversan en un pasillo universitario con grandes ventanales y arcos. Una mujer al centro gesticula al hablar.
La beca otorga 5,800 pesos mexicanos bimestrales depositados directamente en la cuenta de cada becario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los becarios deben verificar que sus datos bancarios y escolares estén correctamente registrados en la plataforma, ya que, de acuerdo con la misma fuente, información incompleta o inconsistente puede generar retrasos o la cancelación del apoyo.

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