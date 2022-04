Padres de Hugo Carbajal darán 24 horas a la Fiscalía del Edomex para que entregue resultados del asesinato de su hijo

A pesar de que la Fiscalía del Edomex ya cuenta con una orden de aprehensión contra el presunto responsable de Hugo Carbajal, aún no se la logrado su captura (Foto: Twitter/@nndxofficial)

Maureen Amaro, madre de Hugo Carbajal (adolescente asesinado el pasado 2 de abril), señaló que esperan resultados por parte de las autoridades del Estado de México en menos de 24 horas para la detención del presunto responsable del asesinato de su hijo.

Y es que después de levantar el bloqueo en Periférico Norte durante la madrugada de este miércoles 6 de abril, el cual duró aproximadamente 13 horas, los padres de Hugo advirtieron que solo darían 48 horas para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimente la detención de Mauricio “N”, identificado como el presunto responsable.

Las exigencias de los padres de Hugo se dan luego de que la Fiscalía estatal informó que ya se contaba con una orden de aprehensión, pero hasta el momento no se ha cumplido. En tanto, comentaron que no tienen previsto realizar un nuevo cierre a la circulación del Periférico Norte en las próximas horas.

Por su parte, el subsecretario de gobierno del Estado de México, Ricardo de la Cruz Musalem, comentó a medios locales que “hay total y absoluta confianza en la Fiscalía del Edomex” para lograr la detención de Mauricio “N”. Cabe recordar que Ricardo Musalem acudió desde el martes 5 de abril al bloqueo que mantenían familiares y amigos de Hugo Carbajal para entablar un diálogo y negociar la liberación de unos carriles.

Los familiares de Hugo mantuvieron bloqueado el Periférico Norte por más de 13 horas porque el responsable del asesinato de su hijo no ha sido detenido, pese a que ya se cuenta con una orden de aprehensión (Foto: Twitter/ @pterpunck)

El bloqueo comenzó desde las 9:00 de la mañana del 5 de abril y se mantuvo hasta las 22:00 horas, cuando los padres de Hugo sostuvieron una conversación con Musalem y con el fiscal de Homicidios, Mario Salas, tras la cual se acordó la reapertura de un carril de la circulación. No fue sino hasta las 2:00 de la madrugada de este 6 de abril cuando se levantó el bloqueo en su totalidad.

El cierre de los carriles se registró a la altura del municipio de Naucalpan de Juárez y generó un caos vial durante horas. En estos momentos, los familiares de Hugo tienen un campamento instalado a las afueras del Parque Naucalli.

“Espero resultados en menos de 24 horas”, aseguró la madre de Hugo y señaló que, en caso de no obtenerlos, en su momento decidirán qué hacer. “Como ven no he llorado a mi hijo. Todos saben que dormí aquí en el piso”, agregó, y aseguró que seguirán en ese punto hasta ver resultados contundentes.

Maureen Amaro, madre de Hugo Carbajal, aseguró que no ha conversado con Rosa Icela, como lo comentó AMLO en su conferencia de prensa (Foto twitter: @elcarlosbr)

Por lo que se sabe hasta el momento, Hugo acudió a una “fiesta clandestina” el sábado 2 de abril en el salón de eventos Imperio, ubicado en el municipio de Jilotzingo, Edomex, donde fue atacado por Mauricio “N” con una botella de vidrio. Aunque no se sabe el motivo del altercado, el menor recibió un golpe en la cabeza con dicho artefacto, lo que también le provocó lesiones en el cuello.

Un video que comenzó a circular en redes sociales muestra a Hugo recostado sobre el pecho de su presunto asesino, con el cuello ensangrentado. Después del ataque, el joven fue trasladado a un hospital de Atizapán que se encontraba a 15 kilómetros del salón de eventos, pero el personal médico no logró salvarle la vida. A raíz de ello, el salón Imperio fue asegurado por elementos de la policía municipal.

Por otra parte, en su conferencia matutina de este miércoles 6 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que han establecido comunicación con los padres de Hugo Carbajal. “Se está atendiendo. Ya se tiene identificado al responsable (...) Lo está viendo Rosa Icela (titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, señaló. Sin embargo, Maureen Amaro descartó dicha información. “La única persona que ha dado aquí la cara es Ricardo de la Cruz Musalem”, aseguró.

SEGUIR LEYENDO: