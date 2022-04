Justicia para Hugo: el crimen contra un joven de 15 años que generó movilización en Naucalpan

Hugo Carbajal fue asesinado el pasado 2 de abril (Foto: Twitter/@nndxofficial)

Desde las primeras horas de este martes 5 de marzo se reportó un bloqueo vial en Periférico Norte, a la altura del municipio de Naucalpan de Juárez, en las inmediaciones de la Ciudad de México y el Estado de México, situación que generó caos vial en la zona.

Y es que desde las 09:00 horas, a la altura del Parque Naucalli, un grupo de manifestantes han mantenido tomados los carriles de ambos sentidos para protestar por el asesinato de Hugo Carbajal, un adolescente de 15 años quien fue asesinado el pasado 2 de abril.

De acuerdo a la información que se dio a conocer por los padres de Hugo, al adolescente le fue arrebatada la vida en el salón de eventos Imperio, ubicado en Jilotzingo, EdoMex, durante el desarrollo de una fiesta clandestina a manos de presuntamente Mauricio “N”, el guardia de seguridad del recinto.

“Lo agarró por la espalda y le metió un arma blanca por el cuello (…) tuvieron un altercado, en realidad se desconoce el móvil del inicio del altercado”, explicó Héctor Hugo Carbajal, padre y homónimo de la víctima.

Familiares y amigos de Hugo Carbajal advirtieron que el bloqueo continuará hasta que se encuentre al responsable del asesinato del joven (Foto: Twitter/@pterpunck)

Durante la protesta, los familiares de Hugo mostraron a los medios de comunicación videos e imágenes que pudieron rescatar, en los cuales se pudo ver al joven Carbajal inerte en el suelo, así como al presunto homicida con manchas de sangre en su ropa.

En tanto, jóvenes que estuvieron en la fiesta y que hoy fueron parte del bloqueo vial, reportaron que el presunto agresor huyó del lugar con ayuda del dueño, así como de compañeros de trabajo, por lo que hasta el momento se encuentra prófugo.

Asimismo, los padres reportaron que se enteraron del fallecimiento hasta que arribaron al hospital, pues cuando reportaron su estado solo se avisó sobre su gravedad, pero más que eso.

El bloqueo ha durado más de 10 horas en Periférico Norte (Foto: Twitter/@elcarlosbr)

Mientras la protesta se estaba desarrollando, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer que se giró la orden de aprehensión para detener al presunto homicida.

A través de un comunicado, la dependencia de justicia notificó que fue posible identificar al probable perpetrador gracias a las pruebas que se han presentado; sin embargo, explicó que continúan las averiguaciones para poder cerrar el caso.

“Con el avance en la investigación fue posible identificar a un probable participe de este ilícito y esta institución aportó datos de prueba necesarios ante un juez, quien otorgó una orden de aprehensión en contra de dicho sujeto”

El bloqueo a la altura del Parque Naucalli, en Naucalpan de Juárez, fue provocada por una manifestación para exigir justicia por el asesinato del joven Hugo Carbajal (Foto: Twitter/@Unidos_Buscando)

Sin embargo, eso no sirvió para calmar el ánimo de los manifestantes; tampoco la presencia del subsecretario de Gobierno, Ricardo de la Cruz, quien se presentó para entablar comunicación.

Además, el funcionario fue acusado de protagonizar un “show mediático” por parte de los manifestantes debido a que se hincó para escuchar a la señora Maurine, quien pidió a los medios de comunicación que acudieron al lugar, difundir la fotografía de Mauricio “N” y advirtió que, hasta que no sea capturado, continuará el bloqueo en Periférico Norte.

No obstante, los manifestantes han pedido la presencia del gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza, para que dé respuestas del porqué no se ha resuelto la situación, así como porqué no se ha dado la aprehensión del presunto culpable.

Pese a lo anterior y hasta el momento de la redacción de la nota, el bloqueo continua en la zona y los manifestantes han advertido que extenderán si no reciben respuestas por parte de las autoridades, a quienes exigieron detener al autor del homicidio.

