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Por qué es importante que las mujeres hagan más ejercicio de pesas en el gimnasio que los hombres

Cargar pesas como rutina principal es fundamental para las personas

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(Imagen ilustrativa Infobae)
( Imagen Ilustrativa Infobae)

La menopausia representa un parteaguas en la salud física de las mujeres. A partir de esta etapa, se acelera la pérdida de masa muscular debido a cambios hormonales, especialmente la disminución de estrógenos. Esta transformación no solo afecta la apariencia física, sino que incide en la fuerza, la movilidad y la calidad de vida diaria.

La comparación con los hombres es inevitable: mientras que ellos también pierden músculo con la edad, el ritmo en las mujeres se incrementa drásticamente después de la menopausia. Por este motivo, el entrenamiento de pesas resulta una herramienta fundamental para preservar la independencia y reducir el riesgo de lesiones. La diferencia biológica hace que el ejercicio de fuerza sea aún más crítico para las mujeres a partir de los 45 años.

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¿Por qué se pierde más músculo tras la menopausia?

Una mujer de mediana edad con cabello grisáceo realiza un hip thrust con una barra cargada de pesas en un banco de gimnasio, vestida con ropa deportiva.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo femenino experimenta una reducción significativa de estrógenos después de la menopausia, lo cual acelera la degradación de las fibras musculares. Esto impacta en:

  • Reducción de la fuerza física. Las tareas cotidianas pueden requerir más esfuerzo y aumentar la fatiga.
  • Pérdida de equilibrio. El riesgo de caídas y fracturas se incrementa con el paso de los años.
  • Descenso en la densidad ósea. La falta de músculo reduce la protección natural de los huesos.
  • Metabolismo más lento. Se vuelve más difícil mantener el peso corporal y controlar la grasa.

En contraste, los hombres mantienen una producción hormonal más estable por más tiempo, lo que retrasa la sarcopenia. Por eso, las mujeres deben priorizar el entrenamiento con pesas como estrategia preventiva y terapéutica.

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Beneficios del entrenamiento con pesas en mujeres posmenopáusicas

Mujer en ropa deportiva gris y top negro realiza sentadilla búlgara con mancuernas, pie trasero apoyado en un banco negro en un gimnasio.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Realizar ejercicios de fuerza dos o tres veces por semana tiene efectos concretos en la salud femenina:

  • Aumento de la masa muscular. Ayuda a conservar la fuerza y la movilidad.
  • Mejora de la postura y el equilibrio. Disminuye la probabilidad de caídas.
  • Incremento de la densidad ósea. Protege contra la osteoporosis y fracturas.
  • Regulación del metabolismo de la glucosa. Disminuye el riesgo de diabetes tipo 2.
  • Control del peso corporal. El músculo gasta más energía en reposo, facilitando la quema de calorías.

Para lograr estos beneficios, se recomienda:

• Incluir ejercicios como sentadillas, peso muerto, press de pecho y remo. • Empezar con cargas ligeras y aumentar progresivamente. • Mantener la constancia, realizando rutinas de fuerza al menos dos veces por semana. • Complementar el entrenamiento con una dieta adecuada en proteínas. • Escuchar al cuerpo y ajustar la intensidad según la condición física.

Consejos para crear una rutina efectiva y segura

Ilustración plana de una figura humana estilizada, de silueta negra, levantando una pesa azul. Dentro de su torso se ven engranajes naranjas y llamas rojas. Fondo azul con círculos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento con pesas no requiere equipos sofisticados ni rutinas avanzadas para comenzar a notar sus efectos. Las mujeres pueden incorporar pesas de mano, ligas de resistencia o el propio peso corporal para trabajar los principales grupos musculares. Es fundamental:

  • Calentar antes de cada sesión para evitar lesiones.
  • Realizar las repeticiones de manera controlada, enfocándose en la técnica.
  • Combinar el entrenamiento de fuerza con ejercicios de flexibilidad y movilidad.
  • Dar tiempo de recuperación a los músculos entre sesiones.
  • Consultar a un especialista si existen condiciones médicas previas.

El ejercicio de pesas no solo ayuda a mantener la masa muscular, sino que impacta en la confianza, la autonomía y la calidad de vida en la madurez. El enfoque preventivo permite que las mujeres afronten la menopausia con mayor fortaleza física y mental, asegurando un envejecimiento más saludable y activo.

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