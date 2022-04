Sin apoyo del gobierno, mexicanas se preparan para la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas en Hungría 2022

El entrenamiento de las participantes en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas ha entrado a fase intensiva . (Foto:Twitter/ @m_ebrard)

La Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas (EGMO por sus siglas en inglés) regresará este 2022 a su modalidad presencial, por lo que las cuatro representantes de México han comenzado la fase de entrenamiento intenso para lograr un buen desempeño en este evento internacional que se llevará a cabo durante el mes de abril en la ciudad de Budapest, Hungría.

Representando a México asistirán a la Olimpiada Femenil Europea de Matemáticas Vicky Cantú y Ana Llanes, ambas originarias de la Ciudad de México; el equipo tricolor también estará integrado por Andrea Escalona procedente del estado de Morelos así como por Cynthia López oriunda del estado de Guanajuato. Myriam Hernández del estado de Baja California ocupa el puesto de líder del equipo mientras que Nuria Sydykova se desempeñará como tutora de las participantes.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Marcelo Ebrard Casaubón envió ánimos a las participantes que representarán a México durante la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores envió un mensaje de ánimo a las competidoras (Foto: Twitter / @m_ebrard)

Si bien la intención del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue la de celebrar la participación de las mexicanas en dicho evento internacional, la respuesta que recibió en redes sociales fue desafortunada puesto que se le acusó de colgarse del mérito de las competidoras.

“No te cuelgues méritos que solo son de los padres, alumnos y maestros, porque de la 4tera solo se les han quitado apoyos”, “Apóyenlos, para que no presuman logros que el gobierno no hace”, “Espero que esta vez si les ayuden con los viáticos… y no tengan que estar buscando ayuda…!”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales como respuesta al mensaje de Marcelo Ebrard.

A través de la página de facebook de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas se ha pedido apoyo para financiar la participación de las competidoras (Foto: Facebook / Olimpiada Mexicana de MAtemáticas)

Cabe mencionar que a través de la página oficial de Facebook de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas se ha pedido apoyo para costear el viaje, estadía e inscripción a la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas 2022 puesto que este año no contarán con el financiamiento de dependencias del gobierno federal.

Hasta el momento se ha informado que el pago de inscripción se pudo cubrir gracias al apoyo de Casa Córdoba mientras que los seis boletos de avión de las participantes, su líder y tutora, fueron donados por la aerolínea Aeroméxico, misma que las llevará hasta la capital de España donde deberán tomar otro vuelo de conexión hasta Budapest, Hungría.

Adicionalmente, el equipo tricolor que participará en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas logró recaudar 67 mil pesos, mismo que utilizarán para costear los vuelos de conexión así como su seguro de viaje y las noches de hotel que pasaran en lo que dura la competencia.

Las cuatro representantes de México viajarán el próximo 6 de abril a Budapest, Hungría (Foto: Facebook / Olimpiada Mexicana de Matemáticas)

La Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas es una competencia internacional similar a las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, no obstante, los países participantes deberán enviar a un equipo conformado por sus cuatro mejores competidoras. En el caso de México, desde 2014 ha participado en dicho evento, cuyos resultados le han dejado hasta la fecha que se escribe esta nota 5 medallas de oro, 11 de plata y 12 más de bronce.

En 2020 la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas tenía previsto llevarse a cabo en los Países Bajos, sin embargo, derivado de la pandemia de COVID-19 tuvo que realizarse vía virtual; en 2021 la situación no fue diferente y, aunque la sede cambió a Georgia, también la competencia se realizó vía remota.

No obstante, este 2022 con la pandemia de COVID-19 parcialmente controlada, la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas volverá a su formato presencial y del 6 al 12 de abril competirán concursantes de todas partes del mundo para saber quienes son las mejores en matemáticas.

