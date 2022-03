Marcelo Ebrard adelantó reglas para visitar estadios de Qatar tras el pase de México al mundial de futbol

Marcelo Ebrard dio recomendaciones para el mundial (Foto: Tw@m_ebrard)

Luego de que México venciera 2 a 0 a El Salvador y asegurara su pase a la Copa del Mundo Qatar 2022, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, dio un adelanto sobre cuáles serían algunas de las reglas que tendrán que seguir los mexicanos en dicho país.

Fue desde su cuenta de Twitter donde el funcionario mexicano se mostró contento por el pase de la Selección Mexicana de Fútbol a un evento tan importante.

“Felicitaciones a nuestra!!! Ya listos para recibir a la afición mexicana en Qatar. Todos los preparativos en curso”, escribió.

El funcionario fue invitado a visitar el país (Foto: SRE)

En este sentido, el canciller posteó un video desde el Estadio Ahmad Bin Ali, ubicado en Rayán y se dirigió a los mexicanos que estaban dispuestos a asistir a dicho país extranjero durante la Copa Mundial, para señalarles algunos de los protocolos que se deben tener en cuenta.

“Vamos a tener aquí muchos aficionados y aficionadas de México, miren este estadio. Todo está diseñado para la acústica, para la distancia, tienen todos los equipos más modernos, probablemente sea el equipo más moderno del mundo”, comenzó a decir Ebrard con un balón en la mano y parado en la cancha.

De igual forma, el secretario señaló que el recinto tiene una capacidad para aproximadamente 40 mil personas y puntualizó que probablemente el equipo nacional podría jugar ahí.

Se mencionó que uno de los estadios contó con connacionales en el proyecto (Foto: SRE)

“Vamos a establecer un equipo especial, lo primero que hay que hacer es tratar de registrarse por favor, porque luego no sabemos si están o no están, cuántos están, es un registro electrónico; segundo hay que tener cuidado con qué se puede hacer y que no se puede hacer en este país porque hay muchas reglas que debemos observar, que debemos tener presentes”, explicó.

El funcionario dijo que a partir de ahora se estará publicando desde las cuentas gubernamentales las recomendaciones pertinentes que deberán seguir los aficionados que deseen ir a Qatar para presenciar los partidos.

“Y quienes no van a venir, de todas maneras van a tener acceso a toda la información, nos vamos a encargar de eso. Suerte a nuestra Selección, por supuesto”, concluyó con una sonrisa en el rostro.

Cabe recordar que hace unos días, Marcelo Ebrard realizó una visita diplomática a diversos países del continente asiático y, entre ellos, recibió la invitación por parte del ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Jeque Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, para visitar el país que será sede mundial.

(Foto: SRE)

Este encuentro se dio con motivo también de verificar los avances en la construcción de un recinto mundialista conocido como el “Estadio Mexicano”.

Asimismo, durante su estancia Ebrard ya había conocido el estadio Ahmed bin Ali, desde el cual grabó su más reciente comunicado. De acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores qatarí ese recinto ha sido relacionado con México debido a que su construcción contó con la participación de un grupo de 45 connacionales.

En este sentido, según explicó la SRE en un comunicado, la empresa Dunn Arquitectura Ligera, cuya sede se encuentra en Zapopan, Jalisco, fue contratada para implementar la construcción de los paneles del techo de la estructura del estadio, sección también conocida como membrana, así como la fachada interna. Para ello utilizaron materiales importados desde México y otros dos países.

