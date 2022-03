Policías de Zacatecas entraron en paro de labores: exigen diálogo directo con David Monreal

(Foto: Twitter/@Elblogdelosgua1)

Agentes de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas iniciaron un paro de labores este jueves 31 de marzo, pues buscan respuestas a sus demandas de mejores condiciones laborales, además de exigir la renuncia del secretario de Seguridad Pública (SSP), Adolfo Marín Marín, además de buscar entablar un diálogo directo con el gobernador David Monreal.

Este es el segundo paro de labores dentro de la corporación en un mes, pues hace dos semanas los uniformados se manifestaron por las mismas razones, ya que aseguran que las condiciones en las que trabajan y los peligros a los que se encuentran en la entidad ya rebasaron lo tolerable.

Tras la integración de una mesa de diálogo integrada por cinco policías y representantes de la SSP, ambos llegaron a acuerdos reparatorios, los cuales no se cumplieron por parte de las autoridades, además de que los uniformados que integraron la mesa y dos elementos más fueron despedidos injustificadamente de la corporación de seguridad.

Debido a las represalias de los altos mandos de seguridad en Zacatecas, y la nula atención a las demandas de los manifestantes, los uniformados decidieron romper relaciones con las autoridades de la SSP, incluido el titular de la dependencia, por lo que solicitaron un diálogo directo con el gobernador del estado, David Monreal.

“Solicitamos la renuncia del secretario de Seguridad Pública; estamos solicitando que nos den firmadas las bajas de los señores que nos hostigaban. Pedimos la baja y los señores siguen controlando, siguen hostigando a los compañeros afuera de sus casas. No vamos a hablar con nadie más que con el gobernador y que el gobernador venga, nos dé la cara y que cumpla. No nos vamos a mover, nos están apoyando todos los compañeros, es un paro indefinido, si el gobernador no nos responde hoy, no nos vamos a mover”, dijeron los uniformados ante medios locales.

De la misma forma, acusaron a sus superiores regionales de realizar actividades sospechosas, pues señalaron que emprenden viajes a lugares controlados por la delincuencia organizada, y en los cuales no existen corporaciones de seguridad a los cuales supervisar, lo cual ahonda en la exigencia de su renuncia.

Tras la entrada en paro de los policías estatales, las autoridades de seguridad implementaron a fuerzas de seguridad federales para labores preventivas, pues el personal local resulta insuficiente para la realización de patrullajes en la entidad. Las autoridades estatales no se han pronunciado al respecto.

El pasado 20 de marzo, los elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas realizaron un paro de labores y se manifestaron en las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por la narcoviolencia en el territorio.

La principal exigencia de los uniformados fue la formalización de beneficios para sus familias en caso de que pierdan la vida al cumplir sus labores, entre los que se encuentra un “Bono de riesgo mensual”, como se leía en algunas pancartas.

Asimismo, solicitaron la renovación de la licencia colectiva de portación de arma, la cual, señalaron, se encuentra vencida desde hace aproximadamente seis meses, situación que les impide no tener una pistola durante sus patrullajes. Dichas peticiones se realizaron debido a las diferentes agresiones de las cuales han sido víctimas los policías de esta corporación de seguridad.

Por su parte, el gobernador David Monreal culpó a los periodistas de la violencia en la entidad: “Me atrevo a decir inclusive que hay algunos medios que se convirtieron en promotores de las organizaciones criminales, por fortuna, me parece que los menos, pero hoy son quienes difunden, promueven las escenas de terror”, aseguró el mandatario en conferencia de prensa.

