UdeG denunció ataques a través de redes sociales

Académicos de la UdG denunciaron una campaña de desprestigio en contra de la institución y de su rector general (Foto: Facebook/Universidad de Guadalajara)

Académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) denunciaron una campaña de desprestigio en contra de la institución y de su rector general, Ricardo Villanueva Lomelí, a través de aplicaciones como Facebook y YouTube con la ayuda de perfiles falsos.

A través de un comunicado, la institución informó que, entre el 9 de agosto y el 2 de septiembre, se observó un inusual comportamiento en la actividad de los perfiles tipo bots en las distintas redes sociales de la Universidad.

Ante esto, se identificaron 7 sitios dedicados a atacar a la UdeG: 6 de Facebook, con 18 publicaciones con un impulso publicitado pagado, y un canal en YouTube, con por lo menos cinco videos pautados. “Tan sólo en una de estas páginas se contabilizan por lo menos 90,000 pesos de pauta”, declaró la institución.

La comunidad académica manifestó que, gracias a la política de transparencia en publicidad de Facebook, se identificó a los usuarios que pagaron las pautas de las publicaciones, quienes también fueron señalados como los encargados de pautar en otros estados ataques durante las campañas electorales de Alfonso Durazo en Sonora, Adrián de la Garza en Nuevo León, o a Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán.

Se identificaron 7 sitios dedicados a atacar a la UdeG: 6 de Facebook y un canal en YouTube

“Dichas publicaciones son a favor del partido Movimiento Ciudadano y en contra de sus adversarios políticos en estos estados”, sentenció la institución educativa.

Las publicaciones, explicó la UdG, se realizaron con regularidad en fechas que coinciden con el video publicado por el rector, donde se expresó en contra del recorte de 140 millones de pesos correspondientes al Museo de Ciencias Ambientales, dicho material salió el 10 de agosto; así como días antes del encuentro de la Comisión para el Diálogo de la UdeG con el Gobierno de Jalisco, con fecha del 26 de agosto.

Asimismo, se identificó que los perfiles falsos comparten características similares, como:

-Haber sido creados en las mismas fechas

-Establecer al estado de Michoacán como lugar de origen

-Tener escasa o nula actividad en sus perfiles y, en el caso de los que tienen registro de actividad, suelen compartir contenidos idénticos

La publicaciones se realizaron días antes del encuentro de la Comisión para el Diálogo de la UdeG con el Gobierno de Jalisco (Foto: Twitter@/EnriqueAlfaroR)

La UdeG recalcó que la comunicación con la comunidad siempre ha sido abierta, con transparencia, respeto a la libertad de expresión y “sin estrategias, y menos a partir de recursos públicos, para hacer una guerra sucia”.

“La UdeG se manifiesta en contra de estas prácticas nocivas. Invitamos a la comunidad universitaria y a la comunidad en general a no ser presas de la guerra sucia”, exhortó Laura Ruth Morales Estrada, titular de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS).

Por su parte, el jefe de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Armando Zacarías Castillo, indicó que este comportamiento en redes priva el intercambio de ideas en cualquier nivel.

“Es un mecanismo que artificialmente va marcando una tendencia y esto, dentro del espacio público, deja a las instituciones fuera de la posibilidad de reacciones en un esquema democrático”, subrayó el académico.

Agregó que la UdeG no tendrá una reacción particular, porque se trata no de un mecanismo identificable, sino una tendencia de linchamiento digital, y recordó que la institución mantiene el mecanismo de las redes sociales como una vía de comunicación con la sociedad en general.

