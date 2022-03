“El éxito no siempre te lleva a la felicidad”: el consejo de Carlos Slim para los jóvenes

Carlos Slim es la persona más acaudalada de México. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El pasado miércoles, el empresario mexicano Carlos Slim Helú, quien es la persona con más dinero en México, y uno de los hombres más ricos del mundo, se presentó a la edición 14 del Congreso de los Jóvenes, organizado por la Asociación de Alumnos de la preparatoria de la Universidad Panamericana.

Slim envió un mensaje a los jóvenes asistentes a dicho congreso, y habló sobre diversos temas, entre ellos, de una carta que escribió en 1994, y sobre lo que es el éxito para él.

Al magnate, quien cuenta con una fortuna estimada, según la revista estadounidense especializada en temas financieros Forbes, de USD 55 mil 930 millones, se le preguntó que qué le recomendaba a los jóvenes para ser exitosos en la nueva civilización tecnológica y del conocimiento. Ante esto, respondió que tenía una carta a los jóvenes, en donde explica que el éxito es algo externo. “Yo creo que hay que ir más allá del éxito como satisfactorio interno. El éxito en el trabajo, el éxito en el deporte, el éxito es un reconocimiento de terceros (...) el éxito no siempre te lleva a la felicidad”, expresó el empresario.

Comentó que si el objetivo de alguien es el éxito a cualquier precio, no era lo mejor, pues hay que anteponer algunos otros valores y principios a lo que puede ser el éxito profesional, económico, o en la actividad que desarrolles. “Lo más importante, como te decía, en mi opinión, es la familia, y dentro de todo eso, el que vayas teniendo diversos éxitos, hay que cuidarse mucho, hay que administrarlos, que no te pierdan, que no te saquen, que no pierdas el piso, no enajenarse con eso, lo vemos en los deportistas, en las actrices, en los actores, como se enajenan, después del éxito que ganan”.

Dijo que si sucede eso, se empieza a llevar una vida sin pasión, por lo que él cree que se debe buscar el camino de la felicidad, la paz interior, la armonía, el ambiente familiar y los amigos, y no tener como único objetivo el crecimiento, el ser el mejor boxeador, o ser campeón en algo.

Slim habló sobre cuidar no caer en estas tentaciones externas, a las que calificó de “veneno” que se van metiendo en las personas. También explicó que hay que tener pensamientos positivos, no negativos, y ser optimistas, “pero con un optimismo firme, paciente, que siempre rinde sus frutos. Cuando los jóvenes se van por la ruta del pesimismo, y sienten que no pueden esto, que no pueden el otro, acaban en la mediocridad, entonces hay que cuidar no ser nunca mediocres, hay que cuidar qué tipo de competitividad busca uno en la vida, pero sobre todo, siempre estar satisfecho contigo mismo, porque nosotros no nos podemos autoengañar”.

El magnate de las telecomunicaciones, expresó que la preparación es muy importante, porque “en la sociedad agrícola, yo creo que el 95%, por no decir 98% de la población, era analfabeta. La imprenta cuando se inventa, tuvo poca trascendencia porque la gente no sabía leer (...) en aquella época tampoco importaba, no había movilidad social, no había interés en que la gente que nacía muy marginada se incorporara a la sociedad a mayores niveles o se educara, solamente progresaba por las armas, por la parte militar, o por ejemplo, los aztecas que eran muy avanzados, ahí sí era interesante, que los hijos de esclavos nacían libres (...) hoy, en un mundo del conocimiento, de la información, de la tecnología, te tienes qué preparar, por ejemplo, en mi caso, yo no he usado cajeros automáticos, pero al rato cuando tenga que cambiar dinero o pagar algo en el que la tarjeta de crédito no sirve, el billete no sirve, la chequera no sirve, no sé cómo le voy a hacer”, expresó.

Dijo que hay que ir aprendiendo y preparándose, pues cualquiera que sea tu interés, debes estar preparado, “además, entre más cultura tengas, más conocimiento tengas de la cosa, mejor es tu vida, tu vida es más llena”, mencionó.

