“Un peligro para México”: Javier Lozano revivió campaña contra AMLO por intenciones de reformar al INE

Fotos: Senado de la República // Cuartoscuro

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, informó durante su más reciente conferencia mañanera que prepara una reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) y a las diversas cortes para que sus integrantes, así como sus presidentes, ocupen sus puestos gracias a la elección popular.

Esto atrajo la atención de los opositores, quienes a través de las redes sociales, lanzaron diversos mensajes en contra de la iniciativa que AMLO buscaría presentar ante el congreso, y algunos no lo hicieron desde la amabilidad, sino desde los fuertes reclamos y llamados de atención tanto al mandatario como a sus seguidores o simpatizantes.

Tal fue el caso de Javier Lozano, quien fungiera como el secretario de Trabajo y Previsión Social en el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, quien trajo a la discusión una vieja campaña en contra del presidente.

Javier Lozano se ha mostrado como uno de los más férreos críticos de la 4T FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

El abogado y analista, pero que fungiera como senador de la República, señaló que se trata de “una de las propuestas más absurdas, demagógicas y estúpid*s” de las que tenga memoria en los últimos años.

“Hacía mucho tiempo, pero muchísimo, que no me topaba con una iniciativa tan absurda, demagógica y estúpid* como ésta. Afortunadamente, el señor no tiene los votos necesarios. Pero vaya que es un peligro para México”, escribió en su Twitter oficial.

En 2006, previo a las elecciones presidenciales en las que Felipe Calderón enfrentaba al entonces perredista Andrés Manuel López Obrador, circuló un spot televisivo en el que se señaló al político tabasqueño de ser “un peligro para México”.

Entre las aseveraciones que lanzaron, estaba la de un supuesto endeudamiento para realizar las obras del segundo piso de la CDMX y el establecimiento de pensiones, mismas que aumentarían con él en el poder, y que nos llevaría como país a una crisis económica.

El presidente aseguró que buscará iniciativa para elegir consejeros del INE por medio del voto popular FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Las intenciones de AMLO contra el INE

Lo anterior, se suscitó a raíz de las promesas de Andrés Manuel López Obrador de presentar una propuesta de reforma constitucional para “garantizar la democracia”, una vez que termine todo lo relacionado con la revocación de mandato.

Durante su más reciente conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente de México afirmó que buscará proponer que sean los ciudadanos quienes elijan por decisión propia a los Consejeros Electorales y a los magistrados de las diversas cortes por medio del voto abierto.

“El pueblo va a a elegir, se acabo o espero que se acabe lo de los acuerdos cupulares, contrarios al interés del pueblos”, fueron las palabras que utilizó el mandatario al anunciar su siguiente propuesta al Congreso.

Para brindar más detalles, informó que probablemente los tres poderes del gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) presentarán a 20 ciudadanos, “de inobjetable honestidad” para que sean postulados como Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

El INE no se ha pronunciado al respecto de la propuesta de AMLO REUTERS/Daniel Becerril

Además, informó que tanto en ese, como en el caso de los magistrados en las cortes federales, se buscará que haya paridad entre sus miembros, mientras que la persona que obtenga la mayoría de los votos, tomará el puesto de consejera, consejero, ministra o ministro presidente.

Lo anterior no sólo provocó las reacciones de la prensa, pues tanto miembros de la oposición como analistas políticos y miembros de la sociedad civil se volcaron en contra de las procesas de AMLO para el Instituto Nacional Electoral, donde no se h a tomado todavía una postura al respecto.

SEGUIR LEYENDO: