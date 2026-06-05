Cuál es el precio de la gasolina en Jalisco este 5 de junio

Diversos factores nacionales e internacionales son los que definen los precios de los combustibles (Infobae)

"Si sube la gasolina, sube todo", es el dicho popular que refleja la importancia del precio de los combustibles en el día a día, sin importar si tenemos automóvil o no.

Aunque claramente los más interesados en los precios de la gasolina y el diésel son los automovilistas, aquellos que están atrás del volante y lidian con el tráfico en las carreteras de Jalisco, ya sea para llegar a su empleo o porque ese es su trabajo, conducir.

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Por todo lo anterior, es fundamental mantenerse actualizado sobre los costos de las gasolinas para que sus cambios no te tomen por sorpresa.

En consecuencia, dependencias gubernamentales como la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informan constantemente los precios actualizados de la gasolina en todo el país. Aquí están los de este 5 de junio en Jalisco.

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El precio de la gasolina por litro hoy en Jalisco

Gasolina regular precio promedio por litro: 23.973 pesos.

Gasolina premium precio promedio por litro: 29.244 pesos.

Diésel precio promedio por litro: 27.351 pesos.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

El precio de la gasolina es diferente todos los días. (Reuters)

Cómo se determina el precio de la gasolina

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

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La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

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El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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