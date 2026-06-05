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Ciudad De México: el precio de la gasolina hoy

El costo de los combustibles cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Nacional de Energía

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Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Infobae)
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Infobae)

Este es el precio de las principales gasolinas en Ciudad De México de este 5 de junio, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El costo de los carburantes se modifica todos los días, por lo que es vital mantenerse actualizado sobre su valorpara que no te tome por sorpresa.

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El precio de la gasolina hoy en Ciudad de México

Gasolina regular precio promedio por litro: 23.807 pesos.

Gasolina premium precio promedio por litro: 28.715 pesos.

Diésel precio promedio por litro: 26.992 pesos.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

La CRE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Cuartoscuro)
La CRE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Cuartoscuro)

Cómo cambia el precio de la gasolina en México

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

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La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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