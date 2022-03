CDMX activó alerta amarilla en alcaldías por altas temperaturas para el 30 de marzo

Habitante de la ciudad de México aplacan el calor en las fuentes de los espacios públicos. (Foto: Especial)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó a través de sus canales oficiales que se activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas durante la tarde del próximo miércoles 30 de marzo en nueve alcaldías de la capital, en las cuales se espera que las temperaturas oscilen entre los 28 y los 30 grados Celsius.

De esta forma, el pronóstico contempla que las siguientes alcaldías tendrán altas temperaturas durante la tarde del miércoles: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Xochimilco.

Por su parte, las alcaldías para las que se contemplan temperaturas de 31 a 33 grados Celsius y que recibieron alerta naranja para el 30 de marzo son la Cuauhtémoc, la alcaldía Venustiano Carranza e Iztacalco, al oriente de la Ciudad de México (CDMX).

Se activó alerta amarilla por altas temperaturas en la CDMX (Foto: @SGIRPC_CDMX)

Ante estos pronósticos, la dependencia local emitió una serie de recomendaciones para la ciudadanía con el fin de evitar un golpe de calor, entre ellas utilizar bloqueador solar, vestir ropa de colores claros, utilizar gafas de sol, sombreros o gorras, no exponerse bajo el sol durante periodos prolongados y evitar consumir alimentos en la vía pública, ya que los alimentos se echan a perder fácilmente por el calor.

Asimismo, Protección Civil y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), dieron a conocer que durante la tarde del 29 de marzo el clima fue muy caluroso y la calidad del aire fue catalogada como “muy mala”, por lo que se activó la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono, por lo cual en la CDMX y en el Estado de México (Edomex) se aplicará el programa Doble Hoy No Circula.

A través de un comunicado, la CAME señaló que, aproximadamente a las 16:00 horas del martes 29 de marzo, se registraron concentraciones máximas de ozono de 162 ppb y 156 ppb en las estaciones de monitoreo Santa Fe y Merced, ubicadas en las Alcaldías de Cuajimalpa y Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Se activó la Fase I de la contingencia ambiental por altos niveles de ozono en la ZMVM (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

Lo anterior es debido a la influencia de un sistema de alta presión sobre la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), el cual se fortaleció durante el día, incrementando la estabilidad atmosférica, la presencia de viento débil y la incidencia de una intensa radiación solar que favoreció la formación de ozono combinado con el transporte de los contaminantes hacia la zona Suroeste del Valle de México.

De esta forma, indicó que para el miércoles 30 de marzo, se deberá suspender la circulación de algunos vehículos de la capital y del Estado de México (Edomex) en un horario de 05:00 a 22:00 horas. Al respecto, precisó que algunos automóviles o vehículos automotores que no podrán transitar en ambas entidades federativas, entre ellos los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, así como los de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 2, 3, 4, 6, 8, y 0.

Debido a las altas concentraciones de ozono, la Comisión recomendó a la población en general contribuir a la reducción de emisiones y continuar con el trabajo a distancia con el fin de reducir los viajes y traslados, evitar el uso de aromatizantes o productos que contengan solventes, evitar hacer recargas de gasolina después de las 18:00 horas, así como revisar y reparar las fugas en instalaciones de gas doméstico.

