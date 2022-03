Fernando Belaunzarán tundió a AMLO por escandalo de Úrsula Patricia: “Una más de la familia del presidente”

Fernando Belaunzarán se manifestó en contra de las conversaciones filtradas de la supuesta sobrina de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) vuelve a ser objeto de críticas debido a otro supuesto miembro de su familia por su presunta implicación en actos de corrupción.

Ya que en redes sociales se viralizó un audio en el que presuntamente se escucha a Úrsula Patricia Salazar Mojica, coordinadora del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del estado de Tamaulipas, solicitando a uno de sus proveedores la inflación del cobro de tarifas.

“Quiero saber cuánto es la cantidad que tú me puedes dar en efectivo, porque quiero sacar los 50 con todos mis proveedores (...) En lugar de la cotización que tú me diste, si fueron 98 a lo mejor yo te lo subiría a ciento y algo, si me explico”, se puede escuchar en el audio filtrado.

Estos causaron la indignación y la reprobación del actuar de la legisladora, que en caso de ser verdad, estaría incurriendo en actos de corrupción.

Al respecto, Salazar Mojica desconoció los audios y aseguró tener limpias las manos. Sin embargo, el escándalo afectó aún más al primer mandatario, pues se trata de su supuesta sobrina.

Se filtró un audio de la diputada en Tamaulipas (Foto: Twitter/ @Ursula_PSM)

Por este motivo el miembro del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Belaunzarán compartió en sus redes sociales un comentario en el que habló acerca de los “moches” que supuestamente pidió la coordinadora de Morena en Tamaulipas.

En el mencionó que otro supuesto miembro de la familia estaba implicada en polémicas de corrupción.

“La coordinadora de Morena y sobrina de @lopezobrador_, diputada @Ursula_PSM, pide moches a proveedores del Congreso de Tamaulipas. Una más de la familia del presidente envuelta en escándalos de corrupción”, escribió Belaunzarán.

De igual forma, comentó después que dicho comportamiento era comprensible si se tomaba en cuenta que el gobierno de Andrés Manuel ha otorgado varias asignaciones directas en lugar de a través de licitaciones públicas.

“Tras escuchar a dip de Morena y sobrina de @lopezobrador_, Úrsula Salazar, pedir moches a proveedores, se entiende porque el actual gobierno federal rompió récord de asignaciones directas. Las licitaciones nunca habían sido tan excepcionales. Modus operandi ¡Pinch*s CORRUPTOS!”

Esta clase de sucesos han servido para contrastar la realidad con el discurso que mantiene el presidente: la eliminación de la corrupción en su gobierno, pues a este se suman las acusaciones por abusos de poder del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y de supuesta corrupción de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, los más sonados en fechas recientes.

Pero estos no son los únicos, pues, como afirmó Belaunzarán, también se han visto envueltos en escándalos de corrupción integrantes de su familia o bien en posibles conflictos de interés.

(Foto: Laboratorios Litoral / Facebook @Pío López Obrador / MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

Quizá el caso más conocido fue el de su hermano Pío López Obrador, quien fue captado en video recibiendo, presuntamente, cerca de un millón de pesos en efectivo por parte de David León, operador político del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, para financiar a Morena en 2015.

También la esposa de Pío López Obrador estuvo en la mira por no declarar sus ingresos obtenidos en actividades agropecuarias y forestales. Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desestimó todos los señalamientos y aseguró que “no hubo actividad financiera” por parte de ninguno de los dos.

De igual modo se ha señalado a su prima Felipa Guadalupe Obrador Olán quien recibió un contrato de Pemex Transformación Industrial, a través de su empresa Litoral Laboratorios Industriales, de acuerdo a un reportaje de Latinus.

Por último y quizá los más sonados, son los relacionados con sus hijos: Andrés Manuel López Beltrán y José Ramón López Beltrán.

El primero se mencionó que se benefició a su marca Rocío Chocolate con el programa Sembrando Vida con el cultivo de cacao en Tabasco, y el segundo por el escándalo de la Casa Gris, la cuál perteneció a un ex funcionario de la empresa Baker Hughes la cual recibió contratos millonarios de Pemex.

