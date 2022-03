Diputado de Morena arremetió contra Samuel García por escasez de agua: “Su prioridad es promover su imagen”

Cantú afirmó que no necesitaban otro gobernador que aspirara a la presidencia (foto: Twitter/@CantuMauricio/@samuel_garcias)

El gobierno de Samuel García en Nuevo León se encuentra en el centro de la mirada pública por dos acontecimientos importantes: la detención de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” a mediados de marzo y la escasez de agua que aqueja al estado.

La detención del exgobernador se llevó a cabo el 15 de marzo por presunto desvío de recursos, denunciado por el actual gobernador Samuel García en el año 2018 cuando el Bronco llevó a cabo su candidatura independiente a la presidencia. Además señaló que es “sólo la punta del iceberg” pues planea ir contra otros colaboradores.

Mientras que a inicios de febrero de este año se hizo público el problema de la escasez de agua en el estado, cuando se publicó en el Diario Oficial del Estado la suspensión de “todas las actividades que por su naturaleza ameriten el uso excesivo de agua” para mitigar los efectos de la falta de agua.

Razón por la cual también se han efectuado cortes de agua desde el 22 de marzo en regiones de la entidad por medio del programa Ahorra te toca a ti.

Aseguró que solo promueve su imagen a través de entrevistas con diferentes periodistas en lugar de atender los problemas del estado (foto: Twitter/@CantuMauricio)

Y es que estos dos hechos se conectan, de acuerdo con el diputado por Morena, Mauricio Cantú, ya que el gobernador no le ha dado prioridad al tema del agua por la detención del Bronco.

Cantú publicó un video de un minuto con 38 segundos en el que exhortó a García a cumplir con su palabra para solucionar la escasez y llevar a cabo una reunión con los sectores industriales del estado para mitigar el uso del recurso, pero no la ha realizado por “promover su imagen”.

“El gobernador @samuel_garcias, @conagua_mx y yo, nos reunimos hace mas de un mes. Él se comprometió a hablar con la industria del estado, y lejos de eso, le carga la mano a los que menos tienen y su prioridad es promover su imagen. ¿De qué se trata? ¿De parecerse a #ElBronco?”, redactó el también abogado.

Dicha junta se llevó a cabo a inicios de febrero con todos los diputados federales del estado para tratar el tema del agua y la inseguridad en el estado.

García, de acuerdo con Cantú, se había comprometido a reunir a la industria, agricultores y ganaderos para “llegar a un acuerdo en esta coyuntura tan adversa que estamos viviendo con el agua”.

Dos de las principales presas que abastecen de agua en la zona metropolitana de Nuevo León tienen menos del 20% de su capacidad máxima (Foto: Twitter/ @@DDMexico)

Pero señaló que no lo ha realizado. En cambio “ha dado entrevistas a Carlos Loret de Mola, a Joaquín López Dóriga, a Brozo y a Ciro Gómez Leyva. Esto, yo me preguntó, ¿en qué abona para solucionar los problemas de Nuevo León?”.

Aclaró que en la entidad hay 51 municipios que no solo enfrentan el problema del agua, muchos otros incluso la inseguridad “y yo no he visto que el gobernador esté arrastrando el lápiz y se esté dedicando a solucionar estos problemas”, aseveró el diputado.

Aseguró que, en cambio, ha aumentado las tarifas del agua para las personas con bajos recursos y en hogares en los que habitan más de 7 personas.

“La realidad es que lo mediático que tanto se le da, no soluciona los problemas, eso es aire” y exigió que cumpliera con su palabra y que no cometiera los errores que tanto criticó del Bronco, refiriéndose a sus aspiraciones presidenciales. “Ya suficientes problemas tiene Nuevo León para tener un gobernador que esté pensando en la presidencia”, sentenció el diputado.

