Sergio Gutiérrez Luna pidió a sus compañeros de San Lázaro no llamarle “diputado Gutierritos”

El presidente de la Cámara de Diputados exigió respeto después de haber sido llamado "Gutierritos" durante sesión parlamentaria Video: Twitter/@yosoylocke

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, causó gran polémica entre sus colegas y ciudadanía por su áspera respuesta al comentario de la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) María Elena Pérez-Jaén Zermeño, quien durante una sesión parlamentaria se dirigió al político mexicano con el apodo de “diputado Gutierritos”.

“Diputada, no hay ninguna petición en ese sentido y le pido que se dirija con respeto a esta presidencia”, respondió el representante de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tras ser llamado “diputado Gutierritos” en dos ocasiones por la congresista María Elena Pérez-Jaén.

El roce entre ambos congresistas se da después de que María Elena le pidiera a Sergio Luna que no se dirigiera a ella como “diputada Pérez”, puesto que su apellido completo es Pérez-Jaén, ante la omisión a su petición, la militante del Partido Acción Nacional (PAN) arremetió en contra del presidente de la Cámara de Diputados con su polémico apodo, mismo que quedó registrado en video y posteriormente se viralizó en redes sociales.

Sergio Gutiérrez Luna trató de justificar su molestia a través de un mensaje en sus redes sociales. (Foto: Twitter/@Sergeluna_S)

Una vez que se difundió el video en redes sociales, Sergio Gutiérrez Luna fue acreedor de todo tipo de burlas y comentarios y, como si se tratara de un juego infantil, trató de justificar su acción en la sesión parlamentaria mencionando que a María Elena Pérez-Jaén no le gusta que la llamen “diputada Pérez”.

No obstante, su intento por frenar los comentarios únicamente acentuó la polémica en la que se vio envuelto, pues distintos usuarios de redes sociales han aprovechado la ocasión para emitir cualquier tipo de opinión o burla para el presidente de la Cámara de Diputados.

" Me informan que al diputado #Gutierritos también conocido como @Sergeluna_S le molesta que le digan #Gutierritos, así que por favor no le digan #Gutierritos a #Gutierritos”, “Ni él mismo respeta la Mesa Directiva, ¿con qué cara va a exigir respeto? #Gutierritos”, “Mira. Te lo explico fácil. Hay algo que se llama APELLIDOS COMPUESTOS, y lo correcto es referirlos COMPLETOS. Así que, te guste o no, es PÉREZ-JAÉN. En este caso decir solo Pérez es como si a ti te dijeran Guti. Pero preferimos #Gutierritos”, son algunos de los comentarios que circulan por la red social Twitter.

Sergio Gutiérrez Luna ha sido criticado por ser militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y por su trabajo como presidente de la Cámara de Diputados (Foto: Twitter / @fundamentosmx)

Sergio Gutiérrez Luna se encuentra de nuevo en tendencias por su polémica reacción ante el apodo que la diputada María Elena Pérez-Jaén le puso, sin embargo, recientemente el congresista ha sido duramente criticado por su posicionamiento y enfrentamientos con el Instituto Nacional Electoral (INE) por la consulta popular de Revocación de Mandato que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará en el país el próximo 10 de abril.

Ante el latente debate sobre la publicidad de la Revocación de Mandato , Sergio Gutiérrez Luna presentó una iniciativa que contempla que la propaganda gubernamental debe entenderse como “el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas, bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público y etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público”.

Bajo esa definición, subrayó que la intención es hacer efectivo el derecho de libertad de expresión de las personas, para poder manifestar ideas y no limitar el derecho a la información de los ciudadanos para recibirlas y que con base en eso formen su criterio.

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) se han opuesto constantemente a las iniciativas de Gutiérrez Luna (Foto: Cortesía Morena)

La iniciativa de Sergio Gutiérrez Luna también consideró que la única limitación en el ejercicio de la manifestación de ideas es la de no utilizar recursos públicos para pagar propaganda en veda, es decir, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas, bajo cualquier modalidad de comunicación social. Del mismo modo, detalló que las vedas, periodo donde se prohíbe a los entes públicos hacer propaganda gubernamental, deben ser entendidas como la utilización de recursos, más no una limitación que se extienda a las opiniones, manifestaciones o comentarios que realizan diversos servidores públicos, que en su calidad de ciudadanos tienen derecho a hacerlos.

A pesar de ello, las bancadas opositoras (PRI, PAN, PRD y MC) condenaron que se trata de una violación a los procesos electorales en México; sin embargo, como Gutiérrez Luna aceleró el proceso de votación, esta iniciativa no pasó por la dictaminación a la que se someten todas las propuestas de reforma en la Comisión Ordinaria correspondiente, sino que pasó directo a la votación, donde la mayoría de Morena y sus aliados (PT y PVEM) la aprobaron.

SEGUIR LEYENDO: