AMLO volvió a señalar que el INE no le dio la importancia que merece a la Revocación de Mandato

(FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “hubiese deseado” una mayor difusión por parte del INE y los medios sobre la Revocación de Mandato. “No le dieron y no le han dado hasta ahora, la importancia que merece este proceso democrático”, aseguró el mandatario durante la conferencia matutina de este 24 de marzo.

Pese a que dijo que no consideraba que fuera propicio seguir hablando del tema, dadas las reglas de veda electoral, añadió que a pesar de que no se había dado la importancia y difusión que merecía, confiaba en que los jóvenes participarán de forma informada. A la par agregó que los ciudadanos ya tienen los elementos básicos para ejercer su voto sobre la Revocación de Mandato.

“A regañadientes, pero ya se sabe un poco más, hubiésemos deseado que se hubiera dado una difusión completa, plena pero, no fue posible. Ni el INE (Instituto Nacional Electoral), ni los medios de información; no le dieron y no le han dado hasta ahora la importancia que tiene este proceso democratíco.”

El presidente agregó que a su administración le hubiera gustado que se instalarán casillas en todos lados para facilitar su acceso, “pero no es así, solo se van a instalar el 30% de las casillas que se instalan en una elección”, atajó el mandatario.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

“Es algo legal, legítimo, y además tiene que ver con la democracia, pienso que aun con todos los obstáculos los ciudadanos ya tienen toda la información y ellos van a decidir si participan o no, si votan en un sentido o en otro”

Asimismo reiteró que él participará en la consulta sobre su mandato en las urnas. “Yo voy a participar como ciudadano” afirmó.

Cabe precisar que el 10 de abril, a nivel nacional se llevará a cabo la consulta de Revocación de Mandato, en la que se concluirá si el presidente de la República, representante del partido Morena, continúa su mandato o no.

Este proceso ha llevado a constantes enfrentamientos entre el instituto autónomo encargado del proceso electoral, INE y López Obrador. El principal tema en el que se ha centrado dicha discusión ha sido el de los recursos. Ante las protestas del INE asegurando que no contaba con las condiciones materiales para llevar a cabo el proceso, el Gobierno Federal emitió el plan de austeridad con el fin de que el organismo autónomo ahorrase más de 2 mil millones de pesos, el cual fue rechazado por los consejeros del Instituto Electoral.

(Foto: Twitter/INEMexico)

Sin embargo, de acuerdo con lo anunciado por el presidente consejero del INE, Lorenzo Cordova. el INE buscó implemetar medidas para ahorrar y optimizar los recursos y así llevar a cabo la consulta ciudadana.

Cabe agregar que a penas el 23 de marzo, el INE impusó una medida cautelar al presidente en la que se le ordena retirar la conferencia de prensa emitida desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y todo material que difunda la apertura y funcionamiento de este. Cabe agregar que esta no es la primera medida implementada por el organismo, que ya en otras ocasiones a sancionado al presidente.

Apenas en el 24 de marzo, por unanimidad, el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró válidos y definitivos el padrón electoral y la lista nominal de electores que se utilizarán en la consulta de Revocación de Mandato presidencial que se realizará el próximo 10 de abril, proceso en el cual podrán participar 92 millones 823 mil 216 millones de ciudadanos.

En sesión extraordinaria, el presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, dijo que declarar válido y definitivo ambos documentos “ratifica que el INE está garantizando la universalidad del sufragio”.

