Sheinbaum exigió disculpas a quien la acusó de venganza política contra Sandra Cuevas

"A lo mejor igual que la alcaldesa tendrían que ofrecer disculpas", mencionó Sheinbaum en la conferencia de prensa. (Fotos: Cuartoscuro).

Después de que Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, llegara a un acuerdo con los policías agredidos después de que estos la denunciaron por abuso de autoridad, robo calificado y discriminación, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum exigió este jueves una disculpa de los líderes políticos y legisladores que aseguraron que la acusación contra Cuevas era por una persecución política. Remarcó que la disculpa tendría que ser ofrecida al pueblo de la Ciudad de México.

Poco antes de entrar a la audiencia, Cuevas afirmó que era una injusticia y una agresión de Claudia Sheinbaum de mujer a otra mujer. Al salir de los juzados del Reclusorio Preventivo, la alcaldesa acusó a la jefa de gobierno de que era un “montaje orquestado” para sacarla de la alcaldía Cuauhtémoc y así Morena recupere terreno.

En una conferencia de prensa, la mandataria mencionó que no es un asunto personal, pero sí tienen que ofrecer disculpas por sus palabras, porque el día de hoy se demostró que no tenía que ver con un tema de política, sino de justicia.

Sandra Cuevas y otros militantes acusaron a Sheinbaum de persecución política. (Foto: Cuartoscuro).

Además aseguró que el caso es una muestra de justicia y de que no hay nadie encima de la ley, “Primero, es una muestra de que hay justicia. Segundo a todos aquellos que decían que era un tema de politización, que bueno ustedes los vieron,; presidentes de partidos que decían que la jefa de gobierno estaba por politizando, que como era posible que eso ocurriera en la Ciudad de México, pues al revés, la Ciudad de México ha mostrado que nadie por encima de la ley. Eso es lo que muestra la Fiscalía, y eso es lo que muestra el tribunal, independientemente de su cargo y bueno ahí está la muestra de no tenía nada que ver con política sino que en realidad pues había víctimas y que había delito que se había cometido”.

Hace unos días declaró que la fiscalía es quien estaba solventando el caso, “Es un tema de una denuncia penal que se presentó en la fiscalía, con su autonomía, y del Poder Judicial. Es ahí donde se está solventando, nosotros no estamos relacionados de ninguna manera en el tema, sino sencillamente el origen fue la agresión a los policías”.

Algunos de los militantes que la acusaron fueron Mariana Gómez del Campo del PAN: “Muy buenos días a todos excepto a Claudia Sheinbaum por quitarse del camino a la mala a la alcaldesa en Cuauhtémoc”, expresó en un tuit. Por otro lado Emilio Álvarez Icaza también comentó en un tuit: “En las urnas la ciudadanía decidió que Sandra Cuevas fuera titular de la alcaldía Cuauhtémoc. Menos de seis meses después, Claudia Sheinbaum la persigue políticamente buscando arrebatarle la alcaldía por la vía judicial”.

Ricardo Monreal comentó sobre este tema que “hay un exceso, me parece que abusaron de esta circunstancia, nunca que yo recuerde había pasado en la Ciudad de México, no hay precedente en la ciudad, me preocupa el estado de derecho”.

Esta mañana Cuevas reconoció la agresión tal y como lo describió el Ministerio Público; el acuerdo al que llegó consiste en entregar a las víctimas reparación económica de 30 mil pesos a cada uno de los policías por el daño generado; una disculpa pública y tratamiento psicológico durante seis meses orientado al manejo de ira y emociones. Una vez cumplido con esto, se suspenderán las medidas cautelares en su contra.

Sandra Cuevas llegó aun acuerdo reparatorio en el proceso penal en su contra. (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO).

