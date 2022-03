Del AIFA a Los Pinos: Gobierno de México anunció festival de tlayudas este fin de semana

Gobierno de México anunció este viernes un festival dedicado a las tlayuda (Foto: Cuartoscuro)

Tras la polémica durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde una mujer instaló un pequeño puesto para vender tlayudas, el Gobierno de México anunció este viernes un festival dedicado a este plato típico.

A través de sus redes sociales, la titular de la Secretaría de Cultura federal, Alejandra Frausto, informó que los días 26 y 27 de marzo se podrá disfrutar de tlayudas, doraditas y “lo mejor de la cocina popular mexicana” en el Complejo Cultural Los Pinos.

De acuerdo con la funcionaria, los asistentes probarán las doraditas “más famosas de Toluca”, las de la familia Piña, quienes se viralizaron por vender el plato típico en el aeropuerto, desde las 11:00 hasta las 18:000 horas.

Los asistentes probarán las doraditas “más famosas de Toluca”, las de la familia Piña (Foto: Twitter/@alefrausto)

“Lo que era impensable ahora es posible: ven por tlayudas, doraditas, tlaxcales y lo mejor de la cocina popular mexicana al Complejo Cultural Los Pinos. En la casa del Maíz y la Cultura Alimentaria probarás los exquisitos platillos preparados por Doña Lupita que llegan desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. #CulturaAlimentaria”

Ante el anuncio, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues los usuarios felicitaron a la actual administración por organizar este tipo de eventos y darles espacio a los pequeños comercios.

“Muchas felicidades a Doña Lupita por su audacia y qué bueno que le dieron esta oportunidad” y “‘¿Cómo? ¿Tlayudas en los pinos? ¿No les bastó con hacer el ridículo en el AIFA? Bienvenido tercer mundo’. -Los que presumen la comida mexicana con extranjeros”, fueron algunos de los comentarios.

Los usuarios felicitaron a la actual administración por organizar este tipo de eventos (Foto: Twitter/ @CC_LosPinos)

No obstante, otros tantos lamentaron que el Gobierno aproveche la fama de la mujer para realizar el festival, además de que lo compararon con “un tío que trata de hacer un Tik Tok”.

“El Gobierno de México ni tardo ni perezoso organizó un Festival de Tlayudas en Los Pinos. Es como cuando los tíos tratan de hacer un trend de Tik Tok”

“Chale. ¿Cómo es posible que la secretaria de cultura destine estímulos para esto y no para las convenciones culturales o para un libro? Este año ya no salió la convocatoria del FONCA, lamentable”, “Que triste que se cuelguen de un trabajo que muchxs ciudadanxs tienen que hacer para poder comer y no solo para lucirse. Lo peor, aquí apoya pero por atrás despoja tierras, amenaza y asesina”, manifestaron algunos cibernautas.

Entre los vendedores destacó una mujer preparando tlayudas sin acreditación a los usuarios del nuevo aeropuerto (Foto: Twitter/@alefrausto)

Asimismo, los usuarios de la red social compartieron el tuit de la escritora María Rivera, quien aseguró que la política cultural de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha centrado en realizar tianguis .

“¿Cómo? ¿No se habían dado cuenta de que la política cultural de este gobierno es la tianguización? Eso se han dedicado a hacer en Los Pinos y en todo el país. Vender tacos, tlayudas, tamales, tostadas, vestidos típicos, bailes y música folclórica. De eso se trata”

Tlayudas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

Cabe recordar que el pasado 21 de marzo, horas después de que el presidente López Obrador inauguró uno de sus proyectos insignia, comerciantes aprovecharon para vender antojitos mexicanos y artículos relacionados con la llamada Cuarta Transformación.

La mujer insistió en continuar su trabajo y terminar de atender a las personas que se encontraban formadas (Video: Twitter/Israel Aldave/Óscar Jiménez)

Sin embargo, entre los vendedores destacó una mujer preparando tlayudas sin acreditación a los usuarios del nuevo aeropuerto.

En un video que se viralizó en redes sociales, se puede ver como elementos de la Guardia Nacional piden a la comerciante abandonar las instalaciones debido a que no está permitido el comercio informal en la zona, no obstante, la mujer insistió en continuar su trabajo y terminar de atender a las personas que se encontraban formadas.

“Yo sé que es tu trabajo, pero (este) es el mío y yo tengo que trabajar. No quiero que te regañen, pero dame chance” se escucha decir a la mujer.

