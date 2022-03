Martí Batres reaccionó al acuerdo reparatorio de Sandra Cuevas: “Se cayó la mentira”

El titular de la Segob en la CDMX habló sobre la resolución del juez ante el caso de Cuevas (Foto: CDMX)

Luego de que Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, ofreciera disculpas a tres policías, sin reconocer los cargos en su contra, el titular de la Secretaría de Gobernación en la capital del país, Martí Batres, aseguró que se cayó la mentira de que hubo persecución política en su contra.

En entrevista con La Octava, Batres declaró que la alcaldesa de la Cuauhtémoc reconoció ante el juez la agresión en contra los elementos de seguridad, sin embargo, el titular de la Segob en la Ciudad de México indicó que estás también fueron propiciadas por personas cercanas a Cuevas .

“También es importante el hecho de que se cayó la mentira de que era una persecución política. No había persecución política”, declaró Batres.

Después de haber llegado a un acuerdo reparador con los uniformados en la audiencia del pasado jueves 24 de marzo, celebrada en el Reclusorio Norte, la alcaldesa pidió perdón a Eduardo Camacho García, Audencio Faustino García Luna y a Marcos David Chávez Arreola, no por haber cometido los crímenes por los cuales fue denunciada, sino por el daño que “ellos consideran”.

Sandra Cuevas regresará a su cargo luego de disculparse con los agredidos (Foto: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

A pesar de negar su responsabilidad por los hechos ante los medios de comunicación, deberá pagar 30 mil pesos a cada oficial para cubrir los costos de sus radios de comunicación y sus teléfonos celulares, los cuales presuntamente fueron retenidos por personal de la alcaldía.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el caso es una muestra de justicia y de que no hay nadie encima de la ley.

“A todos aquellos que decían que era un tema de politización, que bueno ustedes los vieron; presidentes de partidos que decían que la jefa de gobierno estaba por politizando, que como era posible que eso ocurriera en la Ciudad de México, pues al revés, la Ciudad de México ha mostrado que nadie por encima de la ley. Eso es lo que muestra la Fiscalía, y eso es lo que muestra el tribunal, independientemente de su cargo y bueno ahí está la muestra de no tenía nada que ver con política sino que en realidad pues había víctimas y que había delito que se había cometido”, declaró la mandataria capitalina.

Fue a inicios de mes cuando Cuevas, acompañada por el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano; negó que haya incurrido en privación ilegal de la libertad, robo con violencia y abuso de autoridad, asegurando que fue víctima de una guerra sucia debido a que no aceptó pasarse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Claudia Sheinbaum dijo que en la CDMX nadie está encima de la ley (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

“Ya basta de persecución política, y quiero decirlo abiertamente recibí cuatro invitaciones de parte de dos de sus más allegados la jefa de gobierno para que yo me pasara a Morena y les dije que no. Y al ver mi negativa ocurren estos hechos lamentables, pero no me voy a callar y me voy a defender”, reveló desde San Lázaro.

Ante ello, la mandataria capitalina negó las declaraciones de la alcaldesa de la Cuauhtémoc: “Es falso, absolutamente falso. Ustedes saben lo que ocurrió con la alcaldesa y la policía. A partir de ahí, ellos presentan una denuncia y hoy está en manos de la justicia. Nosotros no determinamos el actuar de un juez o de una jueza, entonces yo lo que contesto es que está en manos de la justicia no es un tema que tenga que ver con un tema político ni mucho menos. Es un tema judicial y ahí se está definiendo y ahí se tiene que seguir definiendo”.

SEGUIR LEYENDO: