Sandra Cuevas está lista para regresar como alcaldesa de Cuauhtémoc tras disculpa a policías

Las medidas cautelares en su contra dejaron de surtir efecto desde este 24 de marzo (Foto: Especial)

Tras haber ofrecido una disculpa a tres policías capitalinos, sin reconocer los cargos en su contra, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas regresará a sus labores al frente de la demarcación capitalina, pues fue suspendida de sus labores por un juez debido a los cargos judiciales que enfrentaba.

Después de haber llegado a un acuerdo reparador con los uniformados en la audiencia de este jueves 24 de marzo, celebrada en el Reclusorio Norte, la alcaldesa comunicó que las medidas impuestas en su contra serán revocadas:

“Si Dios nos lo permite, el día de mañana ya estaré trabajando en la alcaldía. Surte efectos a partir del día de hoy pero a mí mañana me van a ver como todos los días a partir de las 5:30 de la mañana recorreré una colonia, y a seguirle dando resultados a la gente. Gracias”, indicó.

De la misma forma, ofreció una disculpa pública a los afectados, deseando “que lo entiendan mis vecinos, me disculpo pero no reconozco los hechos, me disculpo pero no reconozco los hechos, me disculpo de corazón, me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos, por este trago amargo”, manifestó la mandataria.

Además de haberse disculpado, Sandra Cuevas deberá pagar 30 mil pesos a cada policía (Foto: Cuartoscuro)

Tras disculparse con sus aliados políticos y la ciudadanía, la alcaldesa pidió perdón a Eduardo Camacho García, Audencio Faustino García Luna y a Marcos David Chávez Arreola, no por haber cometido los crímenes por los cuales fue denunciada, sino por el daño que “ellos consideran que les hice”, aseguró.

A pesar de negar su responsabilidad por los hechos ante los medios de comunicación, sí reconoció ante el Ministerio Público que los sucesos ocurrieron de acuerdo a lo dictado por las autoridades, por lo que además deberá pagar 30 mil pesos a cada oficial para cubrir los costos de sus radios de comunicación y sus teléfonos celulares, los cuales presuntamente fueron retenidos por personal de la alcaldía.

El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), Ulises Lara manifestó que las medidas cautelares dictadas en contra de la alcaldesa dejaron de surtir efecto a partir de las 15:00 horas de este jueves 24 de marzo, pues Sandra Cuevas ofreció una disculpa pública a los uniformados, como lo había establecido en acuerdo entre las dos partes involucradas.

Las medidas cautelares que el juez había dictado en su contra constaban en la suspensión provisional de su cargo público, así como el de 3 de sus colaboradores y presuntos cómplices, la prohibición para dejar el país y para acercarse a las víctimas; precauciones que ya no serán válidas.

La alcaldesa acusó a Claudia Sheinbaum de persecución política en su contra (Foto: Cuartoscuro)

Sandra Cuevas había sido denunciada ante la fiscalía capitalina por su presunta participación en los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, robo y discriminación; posteriormente se retiraron los cargos del primer ilícito señalado, pero se contió el proceso por los otros tres.

Uno de los policías involucrados en los hechos, relató cómo vivió la presunta agresión en su contra, pues aseguró que “Ella, de manera furiosa, se dirige hacia él (su compañero), refiriéndonos que ella nos pagaba, que éramos unos traidores, que éramos, perdón por la expresión, pocos huev**, y empezando a empujar a mi compañero”, manifestó el uniformado.

El pasado 17 de marzo, tras la primera audiencia por su caso en la cual se dictaron las medidas cautelares en su contra, Sandra Cuevas acusó de una persecución política en su contra orquestada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien presuntamente habría tomado la decisión de iniciar el proceso jurídico en su contra debido a discrepancias ideológicas.

SEGUIR LEYENDO: