Totalplay desmintió sabotaje a redes de la competencia

Tras señalamientos de sabotaje por una empresa de la servicio de internet y telefonía en Irapuato, Guanajuato, y en una zona metropolitana de Monterrey, la empresa Totalplay desmintió dicha información y emitió un comunicado:

Totalplay rechaza contundentemente los señalamientos dolosos de un supuesto sabotaje que han circulado en redes sociales en los últimos días.

Hace unos días se publicó en varios medios una denuncia ciudadana sobre supuestas acciones deliberadas de un hombre identificado como empleado de Totalplay para afectar la infraestructura y justificar las fallas de la competencia, en Irapuato, Guanajuato.

La nota fue sospechosamente retomada por varios usuarios en redes sociales, incluyendo medios que no corroboraron la información, y aprovecharon para quejarse de la marca, acusar al dueño de la empresa y defender a los competidores.

Según declaraciones de Totalplay, su equipo jurídico de inmediato se comunicó con el Director de Distrito, quien en todo momento dio seguimiento al hecho y acompañó al empleado Edgar “N” al juzgado cívico al que fue remitido el caso. Ahí se determinó que la denuncia no procedía por falta de pruebas además, quienes supuestamente señalaron el corte de fibra, no asistieron al juzgado, no presentaron pruebas y no ampliaron ninguna acusación.

Directivos de Totalplay resaltaron la importancia de desmentir la desinformación generada por tácticas poco éticas por parte de la competencia y niegan categóricamente los señalamientos contra el empleado, quien en el momento de la grabación que circula en redes, se encontraba atendiendo una falla en la zona producto de un incidente en la fibra óptica de Totalplay.

“Estamos comprometidos en dar el mejor servicio a nuestros clientes, cuya preferencia se sostiene por la calidad de nuestro producto, y no por las supuestas trampas, sin ninguna prueba, que se promueven en redes y medios de comunicación solo para desprestigiarnos”, concluyeron.

En redes sociales incluso usuarios revelaron lo que habría ocurrido realmente y denunciaron que la empresa que acusó de sabotaje presenta fallas similares frecuentemente:

