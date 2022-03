Revocación de mandato: ciudadanos denunciaron supuesta prohibición para participar en la consulta con credenciales recientes

PUEBLA, PUEBLA, 02JUNIO2019.- Vecinos de la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla acuden a las casillas a emitir su sufragio para elegir gobernador del estado. FOTO: MIREYA NOVO /CUARTOSCURO.COM

A poco más de un mes de la realización de la jornada electoral para la consulta popular sobre la Revocación de Mandato del presidente de la República, algunos ciudadanos denunciaron supuestas irregularidades. Testimonios señalaron la presunta prohibición a personas con credenciales expedidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para participar en la consulta.

Un ciudadano consultado por Infobae México señaló encontrarse en dicha situación. De acuerdo con su testimonio, acudió el 2 de marzo a su oficina correspondiente para solicitar la corrección del domicilio que aparece en su documento. El proceso ocurrió con normalidad, aunque cuando le fue confirmada la fecha del 18 de marzo para recoger su nueva credencial la persona que recibió sus documentos le advirtió que no podría participar en el ejercicio.

“Al momento de decirme que me entregaban mi INE el 18 de marzo me comentaron que yo no podía votar en las próximas elecciones, supuestamente porque ya estaban muy próximas. Al principio no recordaba cuándo eran las votaciones, pero ya que vi la fecha y que son el 10 de abril me pareció muy extraño”, declaró.

Las y los ciudadanos que realizaron un trámite hasta el 15 de febrero de 2022 podrán participar en la Revocación de Mandato (Foto: Cortesía)

De igual forma, firmó un documento en el cual se le notificó que no podrá participar en el proceso de revocación de mandato 2021-2022. La nota señala que al haber realizado el trámite de actualización en el padrón electoral fuera de las fechas establecidas, no será incluido en la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía que se utilizará en la Jornada Consultiva del 10 de abril de 2022.

“Se hace de su conocimiento que el Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo INE/CG1646/2021 de fecha 10 de noviembre de 2021, por el que, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-415/2021 (...) se establece que podrán participar los ciudadanos que realicen un trámite para obtener su Credencial para Votar hasta el 15 de febrero de 2022 y que la recojan a más tardar el 2 de marzo de 2022″, se lee en el documento.

Una serie de casos similares fueron documentados por la Red de “Comunicadores del Pueblo”, una asociación civil creada por iniciativa de diputados y senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con la finalidad de “promover la democracia participativa”, según indicó la diputada Claudia Yañez Centeno. La situación fue difundida a través de un comunicado.

La consulta se realizará el 10 de abril de 2022 (Foto: Andrea Murcia/cuartoscuro.com)

“El INE está solicitando que la gente firme una notificación en la que ‘informa’ que algunos ciudadanos y ciudadanas que realizaron algún trámite por extravío, pérdida o reposición de su credencial de elector, no podrán votar en la próxima consulta del domingo 10 de abril sobre la revocación de mandato”, se lee en el documento firmado por María de los Ángeles Huerta del Río, Claudia Yañez Centeno y José Narro Céspedes.

En tanto, en el portal web oficial, el organismo señala que el requisito para participar en la consulta únicamente consiste en tener una credencial para votar vigente y no haber incurrido en alguna falta sancionada por la autoridad electoral.

“Tener credencial para votar vigente y no estar suspendida (o) de tus derechos políticos. Si tu credencial para votar tiene vigencia 2021, podrás participar en la Revocación de Mandato 2022″, se lee en el portal oficial del INE.

Información en desarrollo*