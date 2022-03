“Las mujeres están tirando el patriarcado”: Arturo Zaldívar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar, Las mujeres están tirando el patriarcado. (Foto: Twitter/CJF_Mx)

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró “no tener dudas” de que “el patriarcado va a caer, las mujeres lo están tirando”.

Durante su conferencia mensual, el ministro presidente del máximo tribunal de la Nación fue cuestionado sobre el tema.

“Es una realidad, las estructuras están cambiando, México ya no es el mismo. Cada vez hay más mujeres magistradas, juezas, más mujeres ascendiendo en sus trabajos, más mujeres en la escuela. En todo, la mujer tiene una participación muy importante”, sentenció Zaldívar.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia aseguró que “las estructuras en México están cambiando”. (Foto: Twitter/CJF_Mx)

Además, el ministro destacó la necesidad de que los hombres se responsabilicen y cambien su mentalidad para coadyuvar a la seguridad de las mujeres.

En este sentido, señaló que “las violaciones, el abuso y sobre todo los feminicidios tienen que ser combatidos con toda la energía”, porque, dijo, no se puede avanzar hacia un país con concordia, democracia, desarrollo y paz “si a nuestras niñas y a las mujeres las siguen matando”.

El pasado 8 de marzo miles de mujeres se manifestaron en múltiples ciudades del país, siendo la marcha de la Ciudad de México la de mayor convocatoria con 75 mil personas, en su gran mayoría mujeres.

En la capital, numerosos edificios públicos y privados fueron protegidos con vallas metálicas, pero no la sede de la SCJN, ubicada en el Zócalo, plaza donde se ubica el Palacio Nacional, residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Foto: Karina Hernández / Infobae.

“Me parece que las mujeres del movimiento feminista saben que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es aliada de la lucha feminista, de tal manera que nos parece que siendo un tribunal constitucional tenemos que dejar nuestro edificio sin protección alguna para que haya la manifestación que sea la adecuada para ellas”, dijo el ministro.

Además, matizó que no hubo daños en el edificio más allá de una pequeña pinta.

El pasado 8 de marzo, mientras fuera del recinto activistas iniciaban sus protestas y escribían “México feminicida” en las vallas que el Gobierno colocó para proteger el Palacio Nacional, López Obrador organizó un evento arropado por las mujeres del oficialismo en donde destacó los avances políticos de su Gobierno en el tema, como la presencia de un gabinete paritario.

La Corte estaba “tomada” en el gobierno de Felipe Calderón: Zaldívar

Arturo Zaldívar aseguró que la SCJN estaba "tomada" durante el gobierno de Felipe Calderón. (Fotos: REUTERS/Cuartoscuro)

Durante su conferencia, Arturo Zaldívar fue cuestionado si ha sido presionado, como reveló sobre el caso de la Guardería ABC, luego de que se diera a conocer que se promovieron los amparos de Laura Morán y Alejandra Cuevas, a quienes el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, acusa de homicidio por omisión en contra de su hermano Federico.

Zaldívar Lelo de Larrea aseguró que el máximo tribunal constitucional estaba “tomado” por el gobierno federal durante la administración del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

“No es que venían a hacer visitas, tenían tomada la Corte, pueden dar fe de cómo hubo ministros que leyeron el memorándum que les dio la autoridad como si fuera su alegato en el Pleno”, recordó Zaldívar acerca del incendio de la Guardería ABC, hecho ocurrido en Hermosillo Sonora en el 2009.

El presidente de la SCJN negó estar recibiendo órdenes directas del gobierno de López Obrador en el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO/ARCHIVO)

Sin embargo, negó que en el caso de Morán y Cuevas esté recibiendo órdenes directas de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aclaró que el mismo Gertz Manero ha acudido a la SCJN como particular.

“No, presiones cuando nos quedábamos tres en minoría para no tocar ni con el pétalo de una rosa al gobierno de Felipe Calderón, presiones para que no se liberara a una ciudadana francesa a la cual se le fabricó un delito y se le violó todo el debido proceso y todos sus derechos humanos y tan es así que mientras Calderón fue presidente no se pudo dictar una decisión de fondo en ese asunto”, señaló.

Sobre el caso de Laura Morán y Alejandra Cuevas, Arturo Zaldívar señaló que será el próximo lunes 28 de marzo cuando se discutirá en definitiva el nuevo proyecto de resolución sobre los amparos promovidos por ambas mujeres.

Agregó que la SCJN no se pronunció por la liberación de Alejandra Cuevas en la sesión de lunes pasado porque el proyecto no lo contemplaba. Sostuvo que para el máximo tribunal es necesario tomar decisiones fundadas y con un amplio debate.

Con información de EFE

SEGUIR LEYENDO: