Padre del “Huevo” Treviño amenazó a funcionarios de Nuevo Laredo por acta de nacimiento de su hijo

El padre del "huevo" Treviño acudió acompañado de su abogada y un comando

La detención de Juan Gerardo Treviño Chávez, El Huevo, líder del Cártel del Noreste el pasado domingo 13 de marzo continúa provocando violencia, a pesar de que ya fue extraditado a Estados Unidos para continuar con su proceso.

Uno de los hechos más recientes fue informado por el Gobierno de Tamaulipas este miércoles. Por medio de un comunicado, se dio a conocer que una pareja se presentó ante la Oficialía primera de Registro Civil en Nuevo Laredo para solicitar el acta de nacimiento del capo.

De acuerdo con la información, las personas se identificaron como la abogada y el padre de Treviño Chávez, quienes aseguraron que el único motivo de su visita era solicitar la expedición de este documento a nombre de quien dijo representar.

No obstante, los funcionarios señalaron que el Registro de Nacimiento solicitado fue dado de baja el pasado 13 de noviembre de 2020, mediante acuerdo administrativo expedido por la Coordinación General de Registro Civil del Gobierno de Tamaulipas, en razón a que la generación del mismo fue realizada mediante el uso de datos falsos.

"El Huevo" era el máximo líder del Cártel del Noreste (Gráfico: Infobae, Jovani Silva)

Por ello, se informó a la abogada y al padre de “El Huevo” la imposibilidad de realizar su solicitud. Inmediatamente ambos se retiraron, pero volvieron momentos después acompañados de civiles armados con quienes amenazaron al personal de la institución para exigir el acta de nacimiento.

El personal acató la orden y comprobó que realmente no existía forma de expedir el documento. Ya que no aceptaron un no por respuesta, la pareja y el comando, haciendo uso de la fuerza, exigieron la expedición de un algún reconocimiento de la existencia del acta de nacimiento referida.

Toda esta situación fue presenciada por el personal de la oficialía, así como de los usuarios que se encontraban dentro de las instalaciones. Hasta el momento no se reporta ninguna pérdida material o persona lesionada por este hecho.

Finalmente, las autoridades detallaron que se presentan las denuncias pertinentes ante la Fiscalía General de Justicia y Fiscalía General de la República para su integración e investigación. Asimismo, se dio a conocer que el Gobierno del Estado desconoció la expedición de cualquier documento generado en esta situación de violencia contra los funcionarios de Tamaulipas.

Treviño Chávez fue extraditado a EEUU el pasado 15 de marzo

¿Quién es “El Huevo”?

Es señalado como el máximo jefe del Cártel del Noreste (CDN) y de su brazo armado, conocido como la Tropa del Infierno, con el cual mantiene una lucha encarnizada con células del Cártel del Golfo, así como disputas territoriales contra los Zetas Vieja Escuela.

Hasta antes de su captura, contaba con tres órdenes de aprehensión: una en el estado de Tamaulipas por extorsión y asociación delictuosa, otra en el estado de Coahuila por homicidio doloso y terrorismo; y una más con fines de extradición por conspiración por tráfico de drogas y lavado de dinero.

Treviño Chávez es sobrino del sanguinario y último líder del cártel de la última letra, Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40. El Huevo es el miembro más antiguo de otro grupo criminal, Los Treviño, que tiene una larga historia en Tamaulipas.

De acuerdo con un informe de la agencia Stratfor, El Huevo también pretendía controlar la Zona Metropolitana de Monterrey. Sin embargo, en dicha entidad se encontraba José Rodolfo Villareal Hernández, “El Gato”, quien controla la zona por parte del Cartel de Los Beltrán Leyva.

Ahora, este capo de la droga continuará con su proceso en Estados Unidos, luego de que autoridades mexicanas lo entregaran en el cruce fronterizo de Tijuana, Baja California, en el puente que conecta con San Diego, California. El Buró Federal de Investigación (FBI) y el Servicio de Aguaciles de Estados Unidos recibieron a Gerardo Treviño 20 minutos después de la medianoche del pasado 15 de marzo.

SEGUIR LEYENDO