Fernández Noroña calificó de “golpista” al Parlamento Europeo: “Son culebras”

El diputado Gerardo Fernández Noroña envió un fuerte mensaje al Parlamento Europeo, a quienes calificó de "culebras", "injerencistas" e "hipócritas" (Foto: Cámara de Diputados)

Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, utilizó la tribuna de la Cámara de Diputados para mandar un mensaje al Parlamento Europeo, quienes en fechas recientes dirigieron a México la exigencia de mejorar sus protocolos de protección para periodistas.

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT consideró que dicho documento de los eurodiputados no es más que parte de una campaña golpista en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Es el famoso lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley, donde se hacen campañas en contra de los gobiernos que sirven al pueblo y surgido del corazón del pueblo, para imponer los intereses económicos dominantes”, aseguró durante su exposición frente al Congreso de la Unión.

Además, recordó que AMLO calificó como borregos a los eurodiputados durante su carta de respuesta diplomática, misma que causó gran polémica, cuando él más bien los considera como “culebras”.

Fernández Noroña calificó al Parlamento europeo de injerencistas luego de su posicionamiento (Foto: Diputados PT)

En este sentido, calificó también a los parlamentos del viejo continente como “hipócritas” al considerar que no se ha hecho ningún pronunciamiento o condena pública ante problemas parecidos dentro de sus fronteras como podría ser la venta de armamento.

“Se dice que tienen derecho a comentar sobre temas de libertad de expresión y derechos humanos (...) primero debió haber hablado con su contraparte, el parlamento mexicano, discutir el tema, intercambiar información y si a pesar de ello decidían hacer un pronunciamiento, era su derecho”, dijo.

Entre aplausos de sus compañeros aseguró también en que el Parlamento habla de libertad de expresión hacia periodistas, pero no han hecho ningún pronunciamiento en casos, por ejemplo, como el de Julian Assange, quien, dijo, “su único pecado es ser un periodista que expuso la hipocresía y los intereses económicos y políticos bastardos del gobierno de EEUU”.

También reprochó que en los gobiernos del priista Enrique Peña Nieto y el panista Felipe Calderón sucedieron masacres contra el pueblo de México y, en ese entonces, “el Parlamento Europeo calló como momia toda esa masacre brutal y ese sufrimiento”.

El diputado del PT respaldó la respuesta de Andrés Manuel López Obrador al parlamento europeo (Foto: Cuartoscuro)

Finalmente, el congresista por la Ciudad de México sostuvo que la Cámara de Diputados no tiene ningún problema en entablar un diálogo abierto con el Parlamento Europeo, pero fue claro en que primero, los europeos deberán retirar “su insolente documento”.

Y a quienes arremetieron contra Andrés Manuel López Obrador luego de su incendiaria respuesta a través de la presidencia de la República, les insistió en que “se necesita poco patriotismo para aplaudir la majadería del parlamento europeo”, y “no tener sangre en las venas” para decirse representados por el comunicado de los eurodiputados.

En este sentido, consideró que desde el general Lázaro Cárdenas, en México no se había mostrado un presidente tan patriota, garante, comprometido y respetuoso de la libertad de expresión y los derechos humanos como lo ha demostrado ser AMLO, a pesar de los constantes ataques de la oposición.

“Se acabó, óiganlo bien y lejos, el robo, el expolio, el saqueo, llámenle como quieran, no lo vamos a tolerar más, no estamos pintados, no somos sus juguetes, servimos al pueblo de México y a nadie más, y lo servimos con enorme honra, con compromiso, con honor y con orgullo”, finalizó el diputado mexicano de la bancada petista.

