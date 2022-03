En la sitiada Mariupol, se vislumbra la devastación y la miseria

Cientos de personas huyeron de Mariupol por segundo día consecutivo a través de un corredor humanitario el martes pasado. (AP Photo/Vadim Ghirda)

Es un lugar de morgues desbordadas, de fosas comunes recién cavadas y de cuerpos en algunos casos enterrados bajo los escombros o abandonados en las calles donde cayeron.

Cientos de personas huyeron de Mariupol por segundo día consecutivo a través de un corredor humanitario el martes pasado. sin embargo funcionarios ucranianos dijeron a Reuters que los que escaparon eran una pequeña fracción de los 200 mil atrapados en la ciudad y que necesitan asistencia urgente. Las fuerzas rusas han continuado bloqueando el acceso de un convoy de ayuda muy necesaria, dijeron funcionarios ucranianos.

A medida que las condiciones en la ciudad se han ido agravando y el número de muertos ha aumentado, se han ido filtrando noticias de la catástrofe humanitaria a través de llamadas telefónicas intermitentes, vídeos filmados con dificultad, periodistas de Associated Press y testimonios del puñado de grupos de ayuda que aún trabajan en la ciudad.

“Las personas en Mariupol han soportado una pesadilla de vida y muerte durante semanas”, dijo Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC por sus siglas en inglés), cuyo personal quedó atrapado en la ciudad. Los funcionarios del ICRC advirtieron que el tiempo se agota para los civiles que permanecen allí.

Algunas de las imágenes más desgarradoras de la ciudad han sido captadas por ciudadanos de a pie con teléfonos móviles.

“El centro de la ciudad es una auténtica trituradora de carne: Esta tierra está empapada de sangre, amargura y desesperación”, dijo un ciudadano de Mariupol en un video publicado en Internet el domingo. El video mostraba calles vacías, cuadras de ventanas rotas y tiendas despojadas de alimentos por ciudadanos hambrientos. Se podía ver a unos hombres cocinando su cena en una hoguera en una ciudad que ha soportado temperaturas bajo cero y casi dos semanas sin calefacción ni agua.

(AP Photo/Evgeniy Maloletka, File)

“El mundo no sabe lo que está ocurriendo aquí”, dijo el narrador mientras pasaba por delante de los edificios destruidos. “Es terrible”.

Una de las principales preocupaciones de los analistas militares es que Mariupol pueda ser un indicio de lo que se avecina en otras ciudades ucranianas, como Kiev, a medida que la guerra avanza. “Estamos tratando de entender la destrucción, pero la verdad es que es parte de la forma en que los rusos luchan”, dijo Rita Konaev, un experto en guerra urbana y director asociado de análisis en el Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown. “Seguimos escuchando que Ucrania no es como Siria o que no es como Chechenia. En Mariupol, estamos aprendiendo que eso no es cierto”.

Incluso en las mejores circunstancias, la guerra urbana es un negocio sangriento que cobra su precio más alto entre los civiles atrapados en el fuego cruzado. La versión rusa de la guerra urbana ha demostrado ser especialmente cruel en las últimas décadas, dijo Konaev. A causa de sus enormes dificultades logísticas y de su aparente pobre moral, las fuerzas rusas han tenido dificultades para tomar grandes ciudades ucranianas. Sin embargo, las fuerzas rusas siguen teniendo el poder aéreo y los cañones de artillería necesarios para arrasarlas. Cada vez más, los rusos parecen estar utilizando su enorme ventaja de potencia de fuego -especialmente en Mariupol- para despoblar los centros urbanos de Ucrania y luego tomarlos.

“Es más fácil declarar la victoria sobre los escombros que sobre la resistencia”, dijo Konaev, resumiendo el enfoque ruso.

En Mariupol, donde las fuerzas rusas bombardearon un hospital de maternidad la semana pasada, los resultados han sido especialmente devastadores, y han dado lugar a algunas de las imágenes más estremecedoras de la guerra. Entre ellas, una toma de empleados y voluntarios de emergencias que sacan a una mujer malherida en una camilla del hospital bombardeado. “¡Mátenme ahora!”, gritó la mujer al darse cuenta de que perdía a su bebé, según Associated Press, que sigue teniendo periodistas en la ciudad.

Días después, el cirujano que había luchado por salvarla declaró a la televisión ucraniana desde Mariupol que tanto ella como su hijo no nacido habían muerto tras los desesperados intentos de reanimación. Las dos vidas se sumaron a una cifra de muertos que ha ido creciendo a un ritmo alarmante, según las autoridades ucranianas. El ayuntamiento informó de que mil 582 civiles habían muerto en los primeros 12 días de combates en Mariupol. En los últimos cuatro días han muerto mil civiles más, lo que eleva el número de víctimas a más de 2 mil 500, según declaró a Reuters Oleksiy Arestovych, asesor del presidente ucraniano. Las agencias de noticias, que tienen acceso limitado a Mariupol, no han podido confirmar los totales.

Un auto llamas, las imágenes del devastador bombardeo al hospital ucraniano. Gobierno de Ucrania

Múltiples ataques impactaron en la zona del hospital de maternidad, destruyendo bloques de apartamentos, edificios gubernamentales y partes de una universidad técnica. En muchos barrios, las bombas errantes dejaron cráteres de al menos 6 metros de profundidad.

Para sobrevivir, los residentes de Mariupol han recurrido a la tala de árboles para obtener leña, derritiendo la nieve y rompiendo los sistemas de calefacción en busca de agua potable, según los grupos de ayuda con personal en la ciudad. La mayoría de los supermercados han sido despojados de los alimentos que les quedaban.

“El ruido de la guerra es constante. Los edificios son golpeados y la metralla vuela por todas partes”, dijo Sasha Volkov, jefe del CICR en Mariupol, en un comunicado. “Esta es la situación a la que se enfrentan todos los habitantes de la ciudad”.

En una rara llamada desde la ciudad, donde los teléfonos móviles funcionan de forma intermitente en el mejor de los casos, un funcionario de Mariupol dio una nota similar en una breve entrevista con NPR: “Es absolutamente aterrador. Está absolutamente destruida”, dijo. “Parece más bien una ruina de una película histórica sobre la Segunda Guerra Mundial”.

Un fotógrafo de Associated Press captó una imagen de un tanque ruso disparando contra un edificio de apartamentos que explotó en llamas naranjas.

Una gran pregunta que queda en el aire es por qué los rusos han decidido concentrar tanta artillería y miseria en Mariupol, que se encuentra a 35 millas de la frontera rusa y que durante años ha dependido de las estrechas relaciones y el intenso tráfico de su vecino.

“Nadie en su sano juicio cree que esta guerra pueda resolverse con una victoria total de uno u otro bando”, dijo Olga Oliker, directora de programas del International Crisis Group, en un reciente debate publicado en Internet. “Están luchando por la mesa de negociaciones”.

“Mariupol es la excepción hasta ahora”, dijo Rob Lee, ex oficial de infantería de marina y estudioso de la defensa de Rusia en el Foreign Policy Research Institute. Lee especuló que la presencia del batallón Azov, un grupo armado ucraniano que ha desarrollado una reputación de intrepidez en la batalla y de inquietantes vínculos con la extrema derecha, podría estar motivando la campaña rusa para retomar la ciudad.

FOTO DE ARCHIVO: Destrucción de un hospital de niños mientras de Rusia a Ucrania, en Mariúpol en Ucrania, 9 de marzo del 2022 en una imagen tomada de un video obtenido por Reuters /Handout via REUTERS

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó sin tapujos que invadió Ucrania para “desnazificar” el país, dirigido por un presidente judío. Matar o capturar a los miembros del batallón Azov podría ser una importante victoria de relaciones públicas para Putin, que debe justificar la pérdida de soldados rusos en una guerra que cada vez parece más imposible de ganar, dijo Lee.

En este sentido, Mariupol es uno de los pocos lugares en los que las fuerzas rusas han entrado en una ciudad y han entablado un combate urbano directo con el ejército ucraniano.

A pesar de la carnicería y el sufrimiento en Mariupol, los analistas militares advirtieron que la situación aún podría ser mucho peor. En Chechenia, las fuerzas rusas dispararon hasta 30 mil proyectiles de artillería en Grozny en un solo día, dijo John Spencer, mayor del ejército retirado y presidente de Estudios de Guerra Urbana del Foro de Política de Madison. En Siria, grandes franjas de Alepo quedaron inhabitables.

Hasta ahora, las fuerzas rusas no han hecho llover ni de lejos tanta potencia de fuego sobre una ciudad ucraniana.

“Habiendo observado cómo los rusos luchan en las guerras a lo largo de los años, esto no es ni de lejos todo lo que pueden hacer”, dijo Oliker, del International Crisis Group. “Pueden hacer mucho más si realmente se dejan llevar y atacan zonas civiles”.

(Con información de The Washington Post)

