MasterChef México 2026: quién fue el séptimo eliminado oficial de la cocina más famosa

El reality culinario despidió a un participante más este domingo 28 de junio, en un episodio donde nadie tenía la permanencia garantizada y los concursantes se jugaban todo. (Captura de pantalla MasterChef México)

Este domingo 28 de junio, la cocina más famosa de México vivió una nueva jornada de eliminación en MasterChef México 2026, donde ninguno de los participantes contaba con inmunidad y la presión se sentía desde el primer minuto.

El reto fue agradarle al paladar de los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena. Dos concursantes llegaron a este episodio con el mandil negro ya puesto: Julio y Daniela lo habían obtenido una semana antes, consecuencia de su bajo desempeño tras casi un mes dentro del reality culinario.

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Ismael, el séptimo en abandonar la competencia

Ningún participante tenía inmunidad este domingo 28 de junio cuando los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena decidieron el futuro de quienes portaban delantal negro en MasterChef México 2026. (Captura de pantalla MasterChef México)

Con los delantales negros en juego, los chefs evaluaron desempeño, trabajo y sazón de cada participante. Al término del veredicto, fue Ismael quien recibió la sentencia de eliminación y se convirtió en el séptimo eliminado de la temporada, apenas una semana después de haber puesto un pie en la cocina.

La brevedad de Ismael dentro del programa lo convierte en uno de los participantes con menor tiempo en la competencia. Su salida cierra el capítulo de los siete primeros concursantes en abandonar MasterChef México 2026. Fue el pasado 21 de junio que las reglas dieron un giro de ciento ochenta grados y se anunció el ingreso de dos nuevos participantes, Nora e Ismael al reality. Momento que reconfiguró la dinámica del concurso justo cuando los cocineros que permanecen han mostrado un nivel culinario más consolidado y alto.

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Por ahora, Julio y Daniela, pese al delantal negro que cargaban, lograron sobrevivir a la eliminación y siguen en competencia.

Tres participantes con delantal negro, un solo lugar disponible y ninguna inmunidad de por medio: así fue la eliminación más tensa de MasterChef México 2026 hasta ahora. (Captura de pantalla YouTube MasterChef México)

Participantes que continúan en la competencia de MasterChef México 24/7

Michelle Malacara

Luis Alfonso Ramos

Emmanuel Chiang

Carmen Fuentes

Flor Ramírez

Jazmín Bernal

Camila Souza

Ángel Villamar Carrillo, “Antrax”

Daniela Parra

Ixdit Vega

Claudia Ruíz

Diego Carrillo

Julio Vázquez

Bruno Bautista, “Lancer”

María del Carmen Ramos

Alberto Palomino, “Ramahá”

Nora