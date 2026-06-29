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Es un hecho, ellos serán los árbitros para el México vs Ecuador en el Estadio Ciudad de México

Su trayectoria en finales europeas y la presión por el lleno en el Coloso de Santa Úrsula marcan el contexto del duelo mundialista

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Ilustración de dos futbolistas con uniformes de México y Ecuador disputando un balón en una cancha de fútbol, con gradas y banderas.
Es un hecho, ellos serán los árbitros para el México vs Ecuador en el Estadio Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

La designación arbitral del México vs Ecuador ya quedó definida para el partido de 16avos de final del Mundial 2026. La FIFA nombró al esloveno Slavko Vincic como árbitro central del encuentro.

El partido entre México y Ecuador se jugará el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas. De acuerdo con el texto fuente, la FIFA solo dio a conocer al silbante central y no precisó asistentes, cuarto árbitro ni responsables del VAR.

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El encuentro figura entre los de mayor presión de esta fase por el contexto en el que se disputará. México es uno de los países anfitriones de la Copa Mundial 2026 y en el inmueble se espera un lleno total de más de 85 mil espectadores.

Integración del cuerpo arbitral

La demanda presentada por el gobierno mexicano ante la CIJ, y la contrademanda de Quito por el asilo a Jorge Glas, siguen en curso y se prevé que los alegatos concluyan hasta 2027. (Inofbae-Itzallana)
La demanda presentada por el gobierno mexicano ante la CIJ, y la contrademanda de Quito por el asilo a Jorge Glas, siguen en curso y se prevé que los alegatos concluyan hasta 2027. (Inofbae-Itzallana)

Vincic llega a este compromiso con experiencia en partidos de alto perfil del futbol europeo. Entre sus antecedentes están la final de la UEFA Champions League de 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund, así como la final de la Europa League de 2022 entre Eintracht Frankfurt y Rangers.

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El texto fuente también lo ubica entre los árbitros con más experiencia de la plantilla disponible para esta competencia internacional. Ese antecedente acompaña su nombramiento para el cruce entre la selección mexicana y Ecuador.

Además, la Selección Mexicana usará de nuevo la playera verde para enfrentar a Ecuador. El uniforme ya apareció en la inauguración ante Sudáfrica; después, el equipo vistió de negro ante Corea del Sur y de blanco frente a Chequia.

El texto fuente también señala que el Tricolor jugará con esa indumentaria la noche del martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México. Con ese entorno y la expectativa de estadio lleno, la atención del partido también estará puesta en la actuación del árbitro central.

Así llegan México y Ecuador a los 16vos del Mundial 2026

La Selección Mexicana enfrenta a Ecuador en los dieciseisavos del Mundial 2026 este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, según Infobae. El equipo que dirige Javier Aguirre avanza como líder del Grupo A, mientras que el cuadro sudamericano clasifica como uno de los mejores terceros.

El cruce tiene un antecedente directo en Copas del Mundo: México y Ecuador solo se enfrentan una vez en un Mundial, en Corea-Japón 2002, cuando el Tri remonta para ganar 2-1. En ese partido, Agustín Delgado Chalá anota al minuto cinco, Jared Borgetti empata al 28 y Gerardo Torrado marca el gol del triunfo al 56.

México llega a la fase eliminatoria tras terminar primero de su grupo con triunfos ante Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (3-0), según Infobae. En esos partidos anotan Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Luis Romo, Mateo Chávez y Álvaro Fidalgo.

Ecuador consigue su boleto con una fase de grupos irregular, pero cierra con un triunfo 2-0 sobre Alemania, resultado que, según Infobae, lo mete a la siguiente ronda con cuatro puntos. Antes, pierde 1-0 ante Costa de Marfil y empata 0-0 frente a Curasao; ante los alemanes, las anotaciones son de Nilson Angulo y Gonzalo Plata.

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