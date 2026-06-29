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Con sombreros, Samuel García recibe a la Selección de Países Bajos en Monterrey para los 16vos

El esperado cierre de la sede mundialista llega con dos selecciones que sorprendieron en la fase de grupos y concentran la atención de la ciudad regiomontana

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Samuel García recibió a la selección de Países Bajos (X/ @samuel_garcias)
Samuel García recibió a la selección de Países Bajos (X/ @samuel_garcias)

La selección de Países Bajos llegó a Monterrey para disputar ante Marruecos su partido de dieciseisavos de la Copa Mundial 2026, en medio de un recibimiento con aficionados que siguieron de cerca el paso de la Oranje por distintos puntos de la ciudad.

El conjunto neerlandés arribó a la Sultana del Norte este domingo como parte de su ruta en la fase de eliminación directa, para su duelo de este lunes 29 de junio en el Estadio Monterrey, sede que cerrará su actividad en la Copa del Mundo 2026 con este encuentro.

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Samuel García, gobernador de Nuevo León, se encargó de darle un recibimiento “regiomontano” a la Naranja Mecánica, el político mexicano les regaló sombreros a cada uno de los integrantes de la selección de Países Bajos.

Durante su llegada, los jugadores avanzaron hacia su hotel de concentración entre aplausos y porras de la afición regiomontana, que se reunió para ver de cerca a la selección europea en su paso por Monterrey.

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(X/ @samuel_garcias)
(X/ @samuel_garcias)

Monterrey se despide como sede mundialista con el juego de 16vos de final

La expectativa por el partido también se explica por lo que mostraron ambos equipos en la fase de grupos. Países Bajos aseguró su lugar en esta ronda tras terminar como líder del Grupo F con 7 puntos, mientras Marruecos avanzó como segundo del sector C con la misma cifra.

Entre los futbolistas que despertaron más reacciones a su llegada al hotel estuvieron Virgil van Dijk, capitán del equipo, y Frenkie de Jong, mediocampista y uno de los referentes del plantel que dirige Ronald Koeman.

El contraste con la planeación de Marruecos también marca la antesala del duelo. Mientras el cuadro marroquí llegó a Monterrey con varios días de anticipación para adaptarse a la ciudad y entrenar en el Estadio Universitario, Países Bajos arribó apenas un día antes de su compromiso.

Monterrey se despide como sede mundialista con el juego de 16vos de final (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Monterrey se despide como sede mundialista con el juego de 16vos de final (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La afición local ha mostrado interés por este cruce de eliminación directa entre dos selecciones que dejaron buenas sensaciones en la primera fase. Monterrey se prepara así para despedir su participación como sede mundialista con el último partido que recibirá el estadio en el torneo, programado para este lunes a las 19:00 horas.

El partido número 75 del Mundial entre Países Bajos y Marruecos está programado para el lunes 29 de junio a las 21:00 horas en la Sultana del Norte, nombre con el que se conoce a la ciudad de Monterrey. La selección de los Países Bajos llega al encuentro como líder del Grupo F, acumulando 7 puntos tras su reciente victoria sobre la selección de Túnez.

El Estadio Monterrey, sede mundialista ubicada en la capital de Nuevo León, se encuentra en la fase final de su participación en el torneo, pero cada uno de los partidos disputados en sus instalaciones ha marcado hechos relevantes en la historia del campeonato. El primer encuentro celebrado en este recinto fue la goleada de Suecia por 5-1 ante Túnez, resultado que derivó en el despido del entrenador tunecino Sabri Lamouchi.

En el segundo partido jugado en el estadio, la selección de Japón venció a Túnez con un marcador de 4-0, en un encuentro que también se distinguió por tratarse del juego número 1000 en la historia de los Mundiales. Finalmente, Sudáfrica logró una hazaña en el mismo escenario al clasificar por primera vez a la segunda ronda, luego de imponerse por un gol a cero a Corea del Sur.

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