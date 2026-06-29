Este es el jugador de la Selección Mexicana que aseguró que cobrará “revancha personal” ante Ecuador (REUTERS/Paul Childs)

La revancha personal ante Ecuador es la meta que planteó Brian Gutiérrez, jugador de Chivas y de la Selección Mexicana, luego de admitir que sus actuaciones en la Copa del Mundo no han estado a la altura de lo esperado.

El mediocampista, nacido en Chicago, dijo que buscará darle vuelta a su momento este martes 30 de junio, cuando México enfrente a Ecuador en los dieciseisavos de Final. También aseguró que hará todo lo posible para que el equipo avance y mantenga viva la posibilidad de jugar los Octavos de Final en el Azteca.

PUBLICIDAD

Gutiérrez habló con TUDN desde la autocrítica sobre su rendimiento en el torneo y planteó el siguiente encuentro como una oportunidad para responder en la cancha. “No han sido los mejores partidos para mí. Creo que puedo mejorar, no es lo que esperaba la gente de mí; pero tengo esa autocrítica. El futbol te da revanchas y esa revancha es el martes para mí”, comentó.

México ante el duelo con Ecuador

Mexico's midfielder #26 Brian Gutierrez and South Korea's midfielder #08 Paik Seung-ho fight for the ball during the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Korea at the Guadalajara Stadium in Zapopan on June 18, 2026. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

De cara al partido, el seleccionado mexicano dejó claro que dentro del plantel no hay margen de error. En su visión, el duelo contra Ecuador define el siguiente paso del equipo en el Mundial.

PUBLICIDAD

“Creo que es ganar o ganar. No hay de otra. Nosotros nos vemos ya en Octavos, sin embargo, la primera fase es el martes contra Ecuador. A la afición, que nos sigan apoyando; vamos a dar lo que podemos dar. Le queremos dar esa alegría al país”, agregó.

El cruce ante La Tri aparece como el examen más fuerte para el equipo de Javier Aguirre en lo que va del torneo. El propio contexto del partido marca esa exigencia por la paridad entre ambos planteles y el nivel de sus jugadores.

PUBLICIDAD

El recorrido de Brian Gutiérrez con México

La historia del mediocampista también pasa por su formación fuera de México. Aunque vivió su infancia en Estados Unidos, el llamado del Tricolor definió su camino a nivel de selecciones.

Antes de integrarse a México, Gutiérrez representó a Estados Unidos en categorías juveniles. Después recibió la convocatoria del cuadro nacional mexicano y tomó la decisión de defender esos colores.

PUBLICIDAD

Su rendimiento en el Mundial

Reportan que Brian Gutiérrez es seguido de cerca por equipos de la Ligue 1 en Francia (REUTERS/Raquel Cunha)

Hasta ahora, el propio jugador reconoció que su desempeño no ha sido el esperado tras sus primeros partidos en la competencia. En el torneo fue titular ante Sudáfrica y Corea del Sur, además de sumar más de 130 minutos.

El mediocampista buscará mejorar su nivel y convertirse en una pieza útil para que México siga en carrera en la Copa del Mundo. Su siguiente oportunidad llegará el martes, en un partido que él mismo asumió como su respuesta pendiente.

PUBLICIDAD

Reportan que Brian Gutiérrez es seguido de cerca por equipos de la Ligue 1 en Francia

El mediocampista Brian Gutiérrez despierta interés europeo, luego de que un club de la Ligue 1 de Francia lo sigue de cerca para ficharlo tras su semestre con Chivas, según el periodista argentino César Luis Merlo. El reportero asegura que, aunque todavía no trasciende el nombre del equipo, en los próximos días se espera una oferta formal al Guadalajara.

En el Rebaño Sagrado la postura es mantener al futbolista y solo abrir la puerta a una negociación si la propuesta supera los USD 10 millones, de acuerdo con lo publicado. Si la cifra queda por debajo de ese mínimo, el club contempla que el jugador se quede en Verde Valle.

PUBLICIDAD

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Gutiérrez llega a ese escaparate tras sumar 916 minutos en el Clausura 2026 de la Liga MX, con dos goles y dos asistencias. Ese rendimiento lo llevó a una convocatoria con Javier Aguirre, por lo que no disputó la Liguilla al mantenerse concentrado con el Tricolor rumbo al Mundial 2026.

Ya con la Copa del Mundo en marcha, el mexicano se gana la titularidad en el partido inaugural contra Sudáfrica, lo que refuerza la expectativa de que su valor de mercado aumente. En paralelo, el Guadalajara también espera definir el futuro de Armando González y del propio Gutiérrez, ante la posibilidad de que ambos emigren al futbol europeo.

PUBLICIDAD

Para cubrir posibles salidas, la directiva trabaja en la llegada de jóvenes mexicanos como Kevin Castañeda y Jordán Carrillo. De acuerdo con reportes, ambos deben presentarse hoy en Verde Valle para exámenes médicos y para oficializar su incorporación a la pretemporada con el técnico Gabriel Milito.