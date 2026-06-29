Alex Fernández sorprende con “mariachi-pop” en CDMX y alista álbum tras su gira

(Facebook Alex Fernández)

El próximo 31 de octubre, Alex Fernández aterrizará en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México con un espectáculo que promete reunir lo mejor de la música tradicional mexicana y su sello personal.

Respaldado por el Mariachi Real Azteca y un cuerpo de baile folclórico, el cantante prepara un show que servirá como antesala a su próximo álbum.

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La gira Voz de Mi Sangre Tour ha llevado a Alex por escenarios de España y México, donde ha registrado recintos llenos y ovaciones en ciudades como León, Gran Canaria, Murcia y Castellón.

El cantante vuelve a la capital mexicana tras haber agotado entradas en El Cantoral, consolidando su proyección internacional y el reconocimiento como una de las voces jóvenes más auténticas del género.

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En este concierto, el público podrá escuchar en primicia los sencillos más recientes del artista, entre ellos “Vives en Mí” y “Disculpe Usted”, piezas que adelantan el tono de su próximo trabajo discográfico. La noche incluirá también colaboraciones emblemáticas y temas inéditos como “Segunda Opción”, diseñados para celebrar la riqueza de la música mexicana en un formato que fusiona tradición y modernidad.

¿Quién es Alex Fernández y por qué su llegada al Metropólitan genera tanta expectativa?

Hijo de Alejandro Fernández y nieto de Vicente Fernández, Alex nació en Guadalajara y representa la tercera generación de una familia fundamental en la música vernácula nacional.

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Su carrera despegó en 2018 y, desde entonces, suma tres álbumes de estudio: Sigue La Dinastía (2019), Buscando El Olvido (2022) y Estoy A Un Trago Más (2024). Su colaboración con el sello DBM Music supuso un punto de inflexión, dando forma a un sonido que él mismo denomina “mariachi-pop”.

Para quienes se preguntan cómo se ha construido su trayectoria, basta con revisar los éxitos recientes y las alianzas con figuras como Majo Aguilar en “Cuéntame” y Víctor García en “Tu Olvido”.

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Alex ha logrado conectar con nuevas generaciones y expandir su audiencia a Europa y Latinoamérica, reafirmando que su propuesta va más allá de replicar el legado familiar: busca renovarlo y proyectarlo hacia el futuro.

Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para usuarios de Banamex el 29 de junio a partir de las 11:00 horas.

A partir del 30 de junio podrán adquirirse en las taquillas del recinto y en la plataforma digital oficial.

La cita con el joven intérprete representa una oportunidad única para quienes desean experimentar en vivo la evolución de la música regional mexicana y ser testigos del siguiente capítulo en una dinastía que sigue vigente.

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Posible lanzamiento de canciones inéditas de Julián Figueroa

El fallecimiento de Julián Figueroa dejó en suspenso la posibilidad de que canciones inéditas compuestas por él lleguen al público con una voz diferente: la de Alex Fernández.

La revelación surge tras una conversación privada entre ambos, que ocurrió apenas horas antes de la noticia que conmocionó al mundo del espectáculo.

Un día antes de la muerte de Julián, el hijo de Maribel Guardia contactó a Alex por WhatsApp e Instagram.

El propósito de ese acercamiento fue claro: “Me mandó canciones y me dijo: ‘Oye, Alex, mira, tengo estas canciones’ que le gustaría mucho que las grabara”, relató Fernández ante la prensa.

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Ese intercambio de mensajes marcó la última vez que hablaron.

Al despertar la mañana siguiente, Alex se encontró con una imagen en blanco y negro de Julián acompañada de una paloma.

Según lo narrado por el cantante, la noticia de la muerte le resultó increíble, pues la noche anterior habían mantenido una charla sobre música y proyectos futuros. La confirmación llegó poco después, cuando varios conocidos comenzaron a enviarle mensajes y publicaciones similares.

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El futuro de las canciones inéditas de Julián Figueroa

La posibilidad de que las composiciones inéditas salgan a la luz depende ahora de un acuerdo entre las familias involucradas.

Alex Fernández explicó que su madre, quien es amiga cercana de Maribel Guardia, intervino para facilitar el diálogo sobre el destino de las canciones.

“Le dije: ‘Oye, tenía unas canciones con Julián y todo’. Me dijo: ‘Ay, deja le digo a Maribel’. Entonces ya le dijo a Maribel: ‘Oye, las canciones, ¿no? Pues a ver qué onda’. Así estamos viendo ese tema”, detalló Fernández.

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