Sicarios armados intentaron “levantar” al alcalde de Charapan, zona de operaciones del CJNG

Carlos Morales Bonaparte fue emboscado por un grupo armado que intentó secuestrarlo (Foto: FB Carlos Morales Bonaparte)

Carlos Morales Bonaparte, presidente municipal de Charapan, Michoacán, se convirtió en víctima de la violencia en México. La mañana de este martes, el alcalde fue interceptado en la carretera Cocucho-Ocumicho por un grupo de hombres armados, que intentó secuestrarlo.

De acuerdo con los primeros reportes, Morales Bonaparte viajaba en una camioneta, de la que cual fue despojado con uso de violencia. El funcionario fue rescatado por la ronda comunitaria, que desde hace unos días se ha enfrentado a miembros del crimen organizado.

Los hechos ocurren pocos días después de que el alcalde de Aguililla, César Valencia, y su asesor, René Cervantes Gaytán, fueran localizados sin vida con tan sólo unas horas de diferencia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que el asesinato de ambos funcionarios estaría relacionado con el crimen organizado.

César Valencia apenas llevaba seis meses en el cargo. Aspirante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) lidió con la disputa que enfrentan Cárteles Unidos y Jalisco Nueva Generación.

La semana pasada, el alcalde de Aguililla, César Valencia, fue asesinado por un sicario (Foto: REUTERS)

El pasado jueves sobre las 17:00 horas, el párroco local, Gilberto Guevara informó sobre su ejecución. El presidente municipal había sido asesinado de dos impactos de bala, uno en el cuello y otro en el pecho. Sus agresores lo interceptaron cuando conducía una unidad a la altura de la bodega del Palacio Municipal, frente al campo de fútbol de la zona.

Narco llega a zona purépecha

Charapan es uno de los 22 municipios que comprenden la zona purépecha, donde el pasado 10 de marzo, se enfrentaron sicarios del Cárteles Unidos con las Fuerzas Armadas. A la disputa entró el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los hechos ocurrieron en la región de San Juan Nuevo Parangaricutiro. La primer línea de investigación de las autoridades es que la banda criminal, comandada por un sujeto identificado como el Boa intentó tomar la zona operada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y recuperar su control.

Durante la mañana de ese día, los gatilleros llegaron al pueblo purépecha pasadas las 08:00 horas, sin que dieran aviso a los grupos que controlan ese punto. Se presentaron temprano, amagaron a la vigilancia y les dijeron que ellos mandaban ahí. La respuesta no se hizo esperar. Apenas unos minutos después, miembros de la ronda comunitaria —presuntamente vinculados al CJNG— los persiguieron y aseguraron. El grupo de comunitarios logró abatir a cinco presuntos criminales.

Un grupo de sicarios de Cárteles Unidos intentó irrumpir en una zona operativa del CJNG, San Juan Nuevo (Michoacán)

En las escuelas, varios estudiantes se tiraron al piso para protegerse. Otros fueron evacuados de las zonas públicas y se resguardaron sin recibir explicaciones de lo que pasaba. Los curiosos grabaron videos y los compartieron en redes sociales, en una búsqueda desesperada de ser auxiliados por las autoridades. En las publicaciones se lee que el Boa llegó a la presidencia municipal sin ser amedrentado por los agentes.

Pocas horas después del incidente, presuntos miembros del CJNG rompieron el silencio a través de un video para recordar sus funciones en Michoacán. “Estamos limpiado de secuestro, de extorsiones, cobro de cuota. No tengan miedo Uruapan, aquí estamos para apoyarlos. Nosotros no vivimos de cobrar cuotas, extorsiones, a los señores del gobierno se les da respeto, no como los Viagras, bola de matones. Un saludo del parte del Cártel Jalisco Nueva Generación”, vociferaron.

