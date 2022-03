Fiscal de Durango renunció a su cargo tras fallas en la atención de la violación de una adolescente

Ruth Medina, renunció a su cargo como Fiscal de Durango, luego de la denuncia de una adolescente quien reveló públicamente su violación, en la que estaría involucrado el hijo de un político del estado. (Foto: especial)

Ruth Medina Alemán, quien se desempeñaba como fiscal de Durango, renunció a su cargo luego de que Ivanna Soto, una joven que fue violada el año pasado cuando era menor de edad, denunció que Medina Alemán no había atendido su caso.

De acuerdo con medios locales, Ivanna Soto denunció públicamente a sus agresores, quienes la habrían drogado para poder abusar sexualmente de ella y a las autoridades a quienes señaló de omisiones en su caso.

“Llegamos a hablar con la fiscal y ella nos prometió que nos iba a ayudar, cosa que jamás pasó, y mi caso se quedó en el aire y nadie lo tomó, nadie se hizo cargo de eso, es por esto que estoy haciendo este video, estoy harta”, dijo la joven al compartir sus testimonio en redes sociales el pasado 9 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer y del Paro Nacional “Un día sin nosotras”.

Ivanna Soto hizo público su caso en el marco del Día Internacional de la Mujer. (Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

La adolescente aseguró que por influyentismo, no se le ha dado seguimiento a su caso ni fincado responsabilidad a dos jóvenes que la violaron. Y es que uno de los acusados es hijo de un político duranguense.

En su testimonio indicó que a pesar de haber denunciado en agosto del año pasado, no ha visto avances en su caso y además fue revictimizada por funcionarios de la Fiscalía.

Tras la denuncia de Ivanna en las redes sociales, el Congreso del Estado pidió la comparecencia de la fiscal para informar los avances en investigaciones de los delitos sexuales denunciados en la entidad. El lunes, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Ricardo López Pescador, aseguró que la remoción de la fiscal “no modifica nuestra postura de estar atentos a las investigaciones, de exigir justicia y de que cada caso se resuelva”.

Al momento de presentar su renuncia, Ruth Medina dijo “lamentar” no haber sido más empática con las mujeres, al tiempo que aseguró que no se opondrá a garantizar la gobernabilidad en Durango.

“Lamento si en algún momento no pude transmitir con empatía y mayor sensibilidad la cercanía con los ciudadanos, pero les garantizo que detrás de ello no hubo dolo… de lo que se trata es de evitar los linchamientos sociales, o perturbar la paz social, que tanto nos ha costado, y de garantizar gobernabilidad en el estado de Durango y no seré un obstáculo para ello”, aseguró en conferencia de prensa.

Por su parte, el gobernador José Aispuro, aseguró que “pese a los buenos resultados” aceptó la renuncia de Ruth Medina y propondría a Daniel Rocha Romo, como nuevo fiscal, pero aún debe ser ratificado por el pleno del Congreso estatal. El mandatario dijo que había aceptado la renuncia de Ruth Medina Alemán, y reconoció el compromiso y profesionalismo con que se desempeñó.

Rosas Aispuro habló sobre el avance en materia de seguridad y la disminución de delitos de alto impacto que se presentaron durante la administración de Ruth Medina.

El padre de Leonardo tuvo que pedir la intervención del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro. Foto: Tomada de Facebook

“Creo que es momento de escuchar y ver que hay áreas de oportunidad, sobre todo en lo que se refiere a la atención de víctimas de algún delito, en especial cuando se trata de menores y mujeres”, dijo.

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos de Durango ha denunciado que en el caso de Ivanna, la Fiscalía estatal ha incurrido en “graves violaciones” en perjuicio de la adolescente, ya que por el simple hecho de tratarse de una menor de edad, se debieron cuidar protocolos en su comparecencia, lo cual no sucedió.

