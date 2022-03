Fernández Noroña respaldó a AMLO tras respuesta al Parlamento Europeo: “Me la persigna”

El petista aseguró que AMLO y el pueblo de México son los principales motores de la transformación (Foto: Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), ratificó su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de que el mandatario se convirtiera en blanco de duras críticas por su respuesta a la petición que lanzó el Parlamento Europeo.

La tarde del jueves 10 de marzo, el Parlamento Europeo exhortó al Jefe del Ejecutivo a frenar la violencia en contra de periodistas y activistas en derechos humanos, así como garantizar su protección en el desarrollo de sus labores.

Ante ello, horas más tarde, el Gobierno de México respondió por medio de un comunicado en el que lamentó que el Parlamento Europeo “se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto” a quienes constantemente se han mostrado en contra del proyecto de nación de López Obrador autodenominado como la Cuarta Transformación (4T).

El Parlamento Europeo exigió a López Obrador frenar la violencia a periodistas y activistas en derechos humanos (Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

“México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas”, se lee en el comunicado que emitió la administración de López Obrador.

Tras su publicación, fue el mismo Fernández Noroña, quien desde su trinchera se ha mostrado a favor de la 4T y de las acciones que López Obrador ha realizado bajo el cargo de Jefe del Ejecutivo, tachó el comunicado de “desafortunado” y “poco diplomático”.

Sin embargo, durante la tarde del pasado 11 de marzo, el petista tomó una postura diferente a sus palabras y, por medio de su cuenta oficial de Twitter, reafirmó su posicionamiento como diputado de la 4T y su lealtad al tabasqueño, así como también resaltó el compromiso que tiene con la sociedad mexicana.

“Su nueva campaña de denuesto me la persigna. Como los anteriores, no podrán desacreditar toda una vida de lucha. El tiempo pone a todo mundo en su lugar. Me atengo no solo al tiempo -que SIEMPRE me ha dado la razón-, sino sobre todo al pueblo. A él sirvo, a él me atengo”, escribió Fernández Noroña de primera instancia. “Y como lo he dicho TODO el tiempo, tenemos los dos principales motores de la transformación: el liderazgo del compañero presidente @lopezobrador_ y el más grande líder, el pueblo de México politizado y en pie de lucha”, agregó.

Fernández Noroña reafirmó su lealtad a López Obrador (Foto: Twitter)

Durante su conferencia matutina del viernes 11 de marzo que se llevó a cabo desde Chiapas, el mandatario mexicano aseguró que el Parlamento Europeo tomó una “resolución calumniosa”.

“Se tomó una postura del gobierno ante una resolución calumniosa del Parlamento Europeo. A veces se puede pensar que solo aquí antes era costumbre que los legisladores votaban sin leer sin informarse, por consigna, pero ahora nos estamos enterando que eso sucede en todo el mundo”, declaró López Obrador.

El mandatario admitió que él, junto con el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y “otros compañeros” redactaron la carta de respuesta que se envió al viejo continente.

AMLO reveló que él y Jesús Ramírez Cuevas redactaron la respuesta al Parlamento Europeo (Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

“Ayer mismo, nada más nos enteramos y se envió la respuesta, para que la gente sepa que contestamos ante estas acusaciones sin fundamento (...)”, señaló al tiempo que admitió que él participó en la redacción de la carta, la cual se hizo “en el viaje (rumbo a Chiapas se redactó), con ayuda de Jesús (Ramírez)”, aseguró AMLO.

Asimismo, López Obrador tildó a los legisladores europeos como “conservadores con mentalidad colonialista” e incluso aseguró que no están bien informados sobre la situación de los asesinatos de periodistas en México.

