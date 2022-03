“Tú aplaudías las masacres”: Fernández Noroña respondió a Sergio Sarmiento por criticar a AMLO

Fernández Noroña le contestó a Sergio Sarmiento (Foto: Twitter/DiputadosPTLXIV)

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), condenó, en el marco del paro femenino de labores del 9 de marzo, una crítica realizada por el periodista Sergio Sarmiento, quien a través de redes sociales reprochó la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, el sociólogo de la UAM calificó de pelmazo y chayotero (mote mexicano que refiere a un periodista que acepta sobornos para informar o desinformar bajo alguna agenda específica) al columnista que dijo que las juntas del gabinete de seguridad que hace diariamente el presidente no rinden resultados.

“Ay pelmazo, se levanta temprano justo para tomar todos los días decisiones en materia de seguridad, cuyos resultados están demostrados con datos duros. Tú aplaudías las masacres, debes extrañarlas tanto como a la corrupción y el chayote, Sergio Sarmiento”

El diputado del PT es de los más vociferantes de su partido (Foto: Twitter/@LiderImperial)

Y es que el colaborador de diferentes medios de comunicación publicó la mañana de este miércoles que la consigna presidencial de combatir cualquier tipo de violencia, incluida la ejercida contra las mujeres, no está necesariamente relacionada con que el mandatario se levante a las 05:00 horas (tiempo del centro de México).

“AMLO ha declarado que está en contra de la violencia contra las mujeres. ‘Por eso me levanto todos los días a las 5 de la mañana, para que no haya violencia’, dijo el 7 de marzo. ¿Habrá alguien que le explique que levantarse temprano no necesariamente genera mejores resultados?”

Por este motivo fue que Noroña tildó de chayotero a Sarmiento Fernández de Lara. De acuerdo con el Diccionario del Español de México del Colegio de México (Colmex), al comunicador o medio chayotero es el que “recibe un chayote o embute como soborno: ‘Ese periódico chayotero miente un día y al otro también; es un pasquín nauseabundo’”.

Noroña suele defender a AMLO de sus detractores (Foto: Cuartoscuro)

Cabe destacar que Gerardo Fernández Noroña es de los principales defensores de López Obrador ante las críticas en redes sociales o en el legislativo. Por ejemplo, en febrero de este año, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados defendió que AMLO ventilara los ingresos de Carlos Loret de Mola, esto tras ser sujeto de críticas por detractores como Felipe Calderón.

En ese sentido, también defendió a AMLO y a su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, de los señalamientos realizados por LatinUS en su reportaje de La Casa Gris, el cual sugiere que podría existir un presunto conflicto de interés por un inmueble que alquiló el matrimonio López Adams en Texas.

Durante su argumentación, también recordó que en las administraciones anteriores, como en la de Felipe Calderón (2006-2012), existían represalias severas contra los comunicadores críticos al gobierno en turno y recalcó que en lo que va de la llamada 4T, esto no ocurre.

El periodista aseguró que no está relacionado el combate a la violencia con que AMLO se levante a las 05:00 hrs (Foto: Cuartoscuro)

“Celebro que los periodistas por una vez protesten y que por una vez alcen la voz porque antes no lo hacían nunca, morían de miedo frente a toda represión, todo abuso todo asesinato. Aquí yo saqué una manta que decía: ‘¿tú permitirías que un borracho condujera tu auto? No, ¿verdad? ¿Entonces por qué le permites conducir el país?’ cuando usurpaba la presidencia Felipe del Sangrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Sacaron del aire a Carmen Aristegui y no hubo ni un sólo periodista de la fuente que se manifestara en solidaridad”, comentó Fernández Noroña desde la tribuna.

Asimismo, la defensoría del diputado va más allá de lo dicho por comunicadores, pues durante los foros del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica de AMLO, Noroña acudió frecuentemente para increpar a los panelistas que discutieron y ampliaron los ángulos de visión en relación a la iniciativa presidencial por modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.

Durante sus participaciones, el legislador recordó que las premisas con las que los detractores pretendían descalificar la reforma se trata de falacias, las cuales, ante el contraste de los datos duros, perdían validez, pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a diferencia de lo reiterado por los privados, no produce energía cara y sucia, de hecho, más del 30% de su producción viene de fuentes renovables.

