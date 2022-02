Fernandez Noroña defendió a AMLO tras exponer supuesto sueldo de Loret: “No veo ninguna violación”

Fernández Noroña respaldó a AMLO (Foto: Diputados PT)

Después de que Andrés Manuel López Obrador exhibiera durante su conferencia matutina de este 11 de febrero el presunto sueldo de Carlos Loret de Mola, las críticas no dejaron de caer sobre el mandatario.

No obstante, algunos de sus simpatizantes no tardaron en mostrar su apoyo hacia López Obrador y mencionaron que no había nada de malo en la acción que realizó el presidente de la república. Tal fue el caso del diputado petista Gerardo Fernández Noroña, quien se vio involucrado en una disputa en Twitter.

Fue después de que el ex mandatario Felipe Calderón externara su apoyo hacia el periodista de Latinus y condenar las acciones del presidente al sentenciar que López Obrador no sólo estaba atacando la libertad y derechos de Loret de Mola, sino hasta su vida, por tal motivo Fernández Noroña rompió el silencio.

“Oye #TomandanteBorolas alias @FelipeCalderon, tu desvergüenza es del tamaño de tu desmemoria. Hipocresía te queda corto, eres el ser más deleznable que conozco”, escribió en un tuit desde su cuenta personal.

El presidente evidenció supuesto sueldo de Loret (Foto: Captura YouTube/Andrés Manuel López Obrador)

Ante esto, un internauta le señaló al diputado que estaba de acuerdo con que Felipe Calderón no era el mejor ejemplo, sin embargo, cuestionó que el presidente habría violado las leyes al compartir información privada de Loret.

“Coincido en que Jelipe Caldeadón @FelipeCalderon es un ser vil y despreciable, pero, te preguntó mi respetable y apreciado Diputado que opinas referente a la flagrante violación al derecho de secreción fiscal que cometió el Presidente? Más allá de que @CarlosLoret nos caiga mal!!”, dijo @polydavila.

Pero ahí no terminó todo, ya que Fernández Noroña le destacó al usuario que él no consideraba que el Jefe del Ejecutivo hubiera infringido algo y aprovechó para mencionar que el periodista seguro hasta ganaba más dinero del que se había dicho durante “La mañanera”.

No veo ninguna violación. Por que estoy seguro que @CarlosLoret no ganó 35 millones de pesos el año pasado, ganó más.

Las críticas hacia el diputado no se detuvieron y los internautas continuaron mencionando que AMLO había cometido un grave error.

Loret respondió a acusaciones de AMLO (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@CarlosLoret)

“No ve lo que no quiere ver. El que haya ganado esa cantidad, o más, no le da derecho al Presidente de exhibirlo y hacer pública dicho ingreso. Lo bueno es que ustedes, los seguidores y miembros de la 4T, eran distintos, diferentes. Resultaron peores” o “Si no ves las violaciones de tus compañeros de partido pues de verdad si estas bien jodido como legislador”, fueron algunas de las menciones que recibió el funcionario.

Cabe recordar que Carlos Loret de Mola respondió a través de sus redes sociales al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de que en su conferencia matutina de hoy mostrara el supuesto sueldo del periodista en 2021.

“¿Por qué lo hace? Porque no ha podido sacudirse el escándalo de las casonas de su hijo en Houston”, explicó el comunicador en un video de 4 minutos con 19 segundos en su cuenta de Twitter: “El presidente está enfurecido, está fuera de sí”.

“Si las casonas de Houston fuera mentira, no estaría así”, refirió el comunicador pues argumentó que es este motivo por el cual el presidente mostró una tabla de su presunto sueldo que ascendía a 35 millones de pesos.

Sin embargo, Loret de Mola explica que son cifras alteradas y que el mandatario miente pues este dijo que eso ganó trabajando para Televisa a lo que el comunicador explicó que dejó de trabajar para dicha empresa a partir de 2019: “como no tiene más que causar sensación, pues infla los números”.

