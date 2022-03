AMLO insistió que no subirán precios de combustibles por invasión de Ucrania a Rusia: “No todos tienen petróleo”

CIUDAD DE MÉXICO, 28FEBRERO2022.- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, y Ricardo Sheffield Padilla, director de Profeco, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que ante el conflicto que se está desarrollando en Europa Oriental entre Rusia y Ucrania, esto no significará un aumento en los combustibles fósiles ni tampoco en la luz, así lo informó este 08 de marzo durante la conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

Cabe destacar que desde la invasión de Rusia a Ucrania, el barril Petróleos Mexicanos (Pemex) subió casi 30 dólares y apenas el este lunes 8 de marzo cerró en 115.66 dólares. Además, cuando inició el conflicto armado en el país de Europa del Este, la mezcla mexicana de exportación no llegaba a los 90 dólares; sin embargo, tras 12 días desde la invasión, los petroprecios mundiales continúan a la alza.

“No vamos a tener problemas de aumentos de precisos en combustibles ni en energía eléctrica a pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania, nosotros no vamos a aumentar los precios de las gasolinas y el diésel, ni el precio de la luz, para que estemos tranquilos por eso”, comentó el presidente.

Señalo que si bien, se están produciendo desequilibrios en el mercado de combustibles “por algunas medidas que se están tomando”, esto ha llevado a que aumente el precio del crudo, la mezcla de petróleo mexicano, esta en 115 dólares por barril.

“A nosotros no nos afecta”, aseguró. “Esto afecta a todas las economías del mundo, pero no olvidemos que no todos los países tienen petróleo, tienen petróleo 20 países en el mundo, entonces nosotros contamos con petróleo, y logramos detener la caída en la extracción de petróleo, (...) tenemos petróleo y suficientes reservas de petróleo”. Este panorama representa para el funcionario una situación positiva, puesto que además reiteró que ante la exportación de petróleo de México a otros países, se están obteniendo excedentes.

