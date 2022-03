Layda Sansores se dijo orgullosa de pertenecer “al primer ejército que Claudia Sheinbaum fundó”

La gobernadora de Campeche también mostró su respaldó al presidente López Obrador (Foto: Twitter/LaydaSansores)

Layda Sansores, gobernadora del estado de Campeche, acompaño a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbuam, en el Encuentro de Mujeres por la Transformación que se llevó a cabo el pasado sábado 5 de marzo en el Monumento de la Revolución, a días que se efectúe el Día Internacional de la Mujer.

En el evento también estuvieron presentes la presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero; Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima; Evelyn Salgado, mandataria estatal de Guerrero; Marina del Pilar, de Baja California y Lorena Cuéllar, por Tlaxcala todas pertenecientes al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La gobernadora de Campeche causó polémica debido a sus declaraciones en donde no sólo mostró su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sino también a la mandataria capitalina, pues aseguró que las asistentes son parte del “primer ejército que Claudia Sheinbaum fundó”.

“Lo que se ha logrado hoy es gracias a un líder irrepetible, de esos que nacen cada 100 años. Les guste o no, esto no tiene reversa, no son logros efímeros, quedarán sembrados y trascenderán en la historia de México”, declaró Sansores. “Se escribirán en los libros de historia como un ejército de mujeres, tal vez anónimas, muchos nombres no se registren pero lo sabrán sus hijos y lo sabrán ustedes. Llevaremos siempre el orgullo de ser el primer ejército que Claudia Sheinbaum fundó, ese ejército de adelitas valerosas e incomparables”, añadió.

En el Encuentro de Mujeres por la Transformación estuvieron presentes diversas gobernadoras de diferentes estados de la República (Foto: Twitter)

Al termino de dichas declaraciones, las asistentes entonaron los gritos de: “¡Presidenta, presidenta, presidenta!”, refiriéndose a la Jefa de Gobierno, hecho que la mandataria capitalino agradeció con una sonrisa y postrando su mano a la altura del corazón. Aunado a ello, cabe mencionar que en septiembre del año pasado, López Obrador y Sheinbaum protagonizaron un acontecimiento que muchos periodistas, analistas políticos y ex funcionarios públicos catalogaron como un presunto espaldarazo por parte del Jefe del Ejecutivo a la también científica para las elecciones presidenciales de 2024.

Fue el 26 de septiembre de 2021 cuando el tabasqueño alzó el brazo de la Jefa de Gobierno durante la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en la alcaldía Gustavo A. Madero.

“Venimos luchando desde hace mucho tiempo y para nosotros esta transformación es parte de lo que representamos en la ciudad”, comentó la mandataria capitalina en ese entonces.

Por su parte, AMLO dijo: “Siempre es un gran placer, una gran satisfacción recorrer las comunidades, los pueblos, los barrios, las colonias de la Ciudad de México, porque esta es una ciudad muy solidaria, muy fraterna; además, bien gobernada por Claudia Sheinbaum”.

AMLO mostró su respaldó a Sheinbaum en la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en CDMX (Foto: Cuartoscuro)

Posteriormente, a inicios de 2022, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre su relevo para contender por la presidencia de México y si ya es tiempo de que se empiecen “a mover” los aspirantes a sucederla en el cargo.

“No sé, digo, todo mundo tiene derecho, ¿no?, a aspirar a un cargo; hasta el momento, no he visto esta circunstancia y, ya, cada partido político tiene sus propios tiempos”, sentenció.

No obstante, otro funcionario público que aspira representar al partido guinda en las urnas de 2024 es Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, quien durante el mismo día que realizó el Encuentro de Mujeres por la Transformación volvió a reafirmar sus intenciones para las elecciones presidenciales.

El mismo día del Encuentro de Mujeres por la Transformación, Ricardo Monreal reafirmó sus aspiraciones presidenciales (Foto: Cuartoscuro)

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado (Jucopo) señaló que pese a que hay varios contendientes a ganar dentro de Morena, él es quien destaca.

“Si hay varias corcholatas en proceso de participación, yo no soy corcholata, pero si hay quienes desean participar”, indicó Monreal desde Jalisco

