El día que El Mijis fue discriminado en Cancún

En aquella ocasión, El Mijis pudo acceder al lugar gracias a sus acompañantes (Foto: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como El Mijis, era un diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien durante la tarde del miércoles 2 de mazo fueron identificados sus restos tras haber sufrido un aparato y lamentable accidente automovilístico.

Durante su labor como legislador, Carrizales Becerra se caracterizó por ser muy cercano a las personas, por mostrarse en contra de la violencia de la mujer, a favor del matrimonio igualitario y del aborto. Pese a que sus labores y agenda como legislador lo popularizaron en redes sociales, en una ocasión El Mijis fue discriminado en hotel en Cancún.

Fue en mayo de 2019 cuando a Pedro Carrizales le impidieron el pasó a un hotel, sin haberle justificado los motivos, pues de acuerdo con las declaraciones del ex diputado, pudo entrar al lugar gracias a la intervención de sus amigas.

“Me trataron como perro, no sean así con la gente. No me dejaban pasar al hotel, iba con una camisa negra y de no ser por que hablaron unas amigas, ya me recibieron”, contó Carrizales Becerra a los medios de comunicación.

El Mijis siempre estuvo a favor de "los chavos banda" (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Durante su vida política, El Mijis fue un legislador fuera de lo convencional, al grado de ser duramente criticado donde los comentarios en su contra partían de los prejuicios hacia sus tatuajes y color de piel por parte de un sector privilegiado que no vivió la dura vida que Pedro enfrentó en sus primeros años.

En diarios de circulación nacional, redes sociales y diversos medios de comunicación utilizaban constantemente el término “pandillero” para referirse a Carrizales Becerra.

En el documental Dicen de mi: la historia del Mijis, dirigido por Marco Gutiérrez y Miguel Crespo, se retrató las dificultades que presentó Pedro Carrizales tras haber pertenecido a una pandilla, estar en prisión y como enfrentó la pérdida de su madre.

No obstante, algo que se recalcó en dicho material audiovisual fue el constante acoso que recibió por parte de elementos de seguridad de San Luis Potosí, debido al racismo que enfrentó hasta los últimos días de su vida.

"Dicen de mi: la historia del Mijis" es un documental que retrató la vida del ex legislador (Foto: Youtube/Fusión)

La noticia del hallazgo de sus resto la dio a conocer su familia por medio de redes sociales. “Fuimos informados por las fiscalías de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León que Pedro Carrizales Becerra ‘El Mijis’ fue localizado sin vida, concluyen que se derivó de un accidente automovilístico. Este hecho nos entristece y no tenemos palabras para describir el difícil momento que estamos atravesando”, se puede leer en el texto que compartieron.

Asimismo, expresaron su agradecimiento a las personas que ayudaron en la investigación y manifestaron que, por el momento, no se darán declaraciones al respecto debido a la situación por la que atraviesan:

“A nuestros amigos de los medios de comunicación, a quienes agradecemos su acompañamiento y permanente solidaridad, les pedimos una disculpa de antemano, pero en este momento de duelo, no quisiéramos dar declaraciones. Gracias a familiares, aliados, amigos y autoridades que han estado al pendiente. Atentamente: Familia de Pedro Carrizales Becerra ‘El Mijis’”.

El siniestro sucedió el pasado 3 de febrero (Foto: Twitter/AhuizoteR)

De acuerdo con un comunicado emitido por las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, el trágico accidente sucedió el pasado 3 de febrero mientras viajaba sobre el kilómetro 27 de la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras.

Pedro César Carrizales Becerra nació en San Luis Potosí (SLP) el 22 de febrero de 1979, esto quiere decir que falleció 19 días antes de cumplir 43 años.

