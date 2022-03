Biblioteca Vasconcelos: cuándo reabrirá y qué servicios estarán activos

(Foto: Cuartoscuro)

Debido a la pandemia por Covid-19 y como una de las medidas de prevención, la Biblioteca Vasconcelos, ubicada en la Ciudad de México, tuvo que cerrar sus puertas durante un tiempo y posteriormente se convirtió en uno de los centros de vacunación. No obstante, este primero de marzo se informó la reapertura del lugar y así, los asiduos a la lectura podrán retornar próximamente a las instalaciones.

A través de su cuenta de Twitter oficial, la Biblioteca anunció el programa de regreso “Volver a verte” el cual cuenta con una calendarización de las actividades presenciales que estarán vigentes a partir del próximo lunes.

Así, desde el el 7 de marzo hasta el 22 de ese mismo mes se podrán devolver los libros y se llevarán a cabo los trámites correspondientes para la actualización de vigencia de las credenciales.

De acuerdo con el cronograma, el 23 de marzo se espera el reinicio de los eventos culturales y para el 18 de abril se habilitarán servicios digitales y la apertura de salas específicas como: Braille, Lengua de Señas Mexicana, música e infantil.

Los internautas no tardaron en reaccionar y se mostraron emocionados por el retorno presencial a la conocida biblioteca.

calendario reapertura biblioteca Vasconcelos (Foto: tw @VSCLS)

“Ya andamos listos para la reapertura”, “esta noticia me hace tan feliz, por fin”, “les juro que me hicieron la semana, soy feliz. Por fin voy a dejar de gastar mis ojos en el celular. Excelente noticia y bienvenida mi amada e indispensable Biblioteca Vasconcelos y bienvenidos todos los que nos hacen favor de atendernos”, fueron algunas de las menciones que circularon en redes sociales tras el anuncia.

Esta no es la primera vez que la Biblioteca Vasconcelos tuvo que cerrar sus puertas a la población, ya que en junio de 2019, por medio de sus redes sociales, el recinto informó que no habría actividades hasta nuevo aviso por “causas ajenas”.

El cierre -que duró un par de días- se dio por un paro de labores que organizaron los integrantes del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC) en protesta por el recorte de personal y para solicitar la renuncia de Max Arriaga, quien en ese entonces era director general de Bibliotecas.

El SNDTSC emitió un comunicado en que hacía un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que dé las instrucciones necesarias para el incremento salarial que se les ofreció.

No es la primera vez que la biblioteca tiene que cerrar (Foto: cuartoscuro.com)

En ese documento, el sindicato también afirmó que la “Secretaría de Cultura se ha enfrentado a una serie de retrocesos que les exigieron movilizarse para buscar y promover que las cosas cambien”.

En noviembre de 2021, el actual el director general de Bibliotecas, Rodrigo Borja Torres, recordó la importancia de este recinto para México y destacó que fue inaugurado el 16 de mayo de 2006 en un terreno cercano a la antigua estación de trenes de Buenavista. Añadió que con el tiempo, se ha consolidado como una de las mejores bibliotecas del país con casi 700 mil volúmenes y capacidad para albergar a casi dos millones.

A su vez, José Mariano Leyva habló sobre la pandemia de Covid-19 y recordó que las bibliotecas se han visto muy afectadas por la contingencia sanitaria: “Yo no he visto a estos seres, pero debido a que se tuvieron que cerrar las bibliotecas como medida de prevención para evitar los contagios por COVID-19, los fantasmas que sí he advertido han sido distintos: ha sido la melancolía provocada por la ausencia de los usuarios y la inmensidad de los edificios vacíos. La biblioteca está cerrada, la gente no puede venir, ese es el mayor fantasma al que me he enfrentado; no la actividad paranormal, sino la falta de actividades culturales”.

