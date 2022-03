Vídeo captó el momento del asalto contra el director Samuel Ríos y Valles

Samuel Ríos y Valles, cineasta asesinado en la Benito Juárez (Foto: Especial)

Cámaras de seguridad del C5 captaron el momento en el que el cineasta Samuel Ríos y Valles fue atacado por dos hombres armados mientras conducía su auto en una avenida de la alcaldía Benito Juárez.

Las autoridades encargadas de la investigación, tras recabar testimonios, procedieron a revisar las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, mejor conocida como C5, para la reconstrucción de la ruta seguida por los atacantes.

De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, el asesinato se desencadenó tras un fallido robo mientras circulaba en la Colonia del Valle en la Ciudad de México la noche del 25 de febrero.

Ríos y Valles se encontraba junto con su novia circulando en la avenida Gabriel Mancera, cuando dos sujetos se acercaron al vehículo de la pareja, de acuerdo con el video circulado por Carlos Jiménez, @C4Jimenez en Twitter.

El cineasta fue abordado por los criminales, aunque no bajó las ventanas cuando los presuntos asaltantes se acercaron para arrebatarle sus bienes.

Momento en el que colisiona el auto del cineasta (foto: Twitter/@c4jimenez)

En el vídeo se puede ver el momento en el que el cineasta maniobró el vehículo para intentar huir, lo que causó una colisión con otro automóvil metros adelante, lo que aprovecharon los agresores para disparar hacia la pareja.

Tras la agresión, en la que hirieron a Samuel, el vídeo capta cuando los sujetos escaparon en un taxi, cuyas placas A5072K, fueron dadas por los testigos que se encontraban en el hecho las cuales fueron identificadas posteriormente por las autoridades y están registradas a nombre de Rogelio Cañete Mora. De igual forma, un automóvil que se encontraba a lado de ellos, huyó ante los disparos.

La pareja de Samuel salió del auto, una Jeep gris, para pedir ayuda a los policías y paramédicos que se dirigieron hacia la escena. Sin embargo, el cineasta murió momentos más tarde debido a la gravedad de la herida en la cabeza cuando fue trasladado hacia un hospital privado.

Los atacantes huyeron en un taxi que estaba estacionado a varios metros del lugar (foto: Twitter/@c4jimenez)

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, los agresores llegaron en el mismo vehículo en el que huyeron.

Tras estos hechos y una notificación médico-legal del nosocomio, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación con ayuda de la Policía de Investigación (PDI) y del personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales por el delito de homicidio doloso. Durante las primeras indagatorias, las autoridades sospecharon que se trató de un ataque directo.

El cineasta murió en el hospital por la herida fatal en la cabeza (foto: Twitter/@c4jimenez)

El cineasta trabajó en la casa productora Mastodonte, quienes lamentaron el fallecimiento de Samuel a través de un comunicado en sus redes sociales: “Sam, sin duda, dejas un hueco gigantesco en todas las personas que te queremos tanto y que tuvimos la gran fortuna de compartir esta vida contigo”. También anunciaron la fecha en que se llevaría a cabo el servicio funerario.

Ríos dirigió los cortometrajes No me mandes a mí en el año 2012 donde además de director, también se desempeñó como guionista; Los detalles olvidados en 2014, donde narra la historia de un hombre que se cuestiona si debe o no perdonar a su mejor amigo después de su muerte.

En 2021 dio a conocer su primer largometraje, Los días que no estuve, protagonizado por Martín Altomaro y Ana Valeria Becerril. Además formó parte de la selección oficial de Evolution, Mallorca International Film Festival 2021 y narra la historia de un conductor de televisión que tras fingir su muerte se reencuentra con la hija que abandonó años atrás.

También realizó trabajos para varias casas publicitarias, donde dirigió numerosos anuncios para distintas marcas.

