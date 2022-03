Justin Bieber: cómo han sido las presentaciones del intérprete canadiense en México

Este martes, Justin Bieber cumple 28 años. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Este primero de marzo el cantante canadiense Justin Bieber cumple 28 años. Él comenzó desde niño cantando en las calles para mostrar su talento. Biener es uno de los artistas más reconocidos de su generación, mérito que consiguió con su esfuerzo desde muy temprana edad. Algo que poco se conoce de la vida del exitoso cantante, es que participó en concursos de talento, saliendo victorioso en todos.

Tiempo después, Scooter Braun, un productor musical, decidió contactarse con él y sus familiares, con la intención de convertirse en su manager oficial, y así lanzarse al estrellato. Él logró la fama, y con ello, millones de dólares. Según el portal People With Money, hasta 2020 Bieber acumuló una fortuna aproximada de USD 285 millones.

Sin embargo, se estima que este monto ya habría crecido de forma considerable debido a las ganancias de su último álbum llamado Justice, y a la gira mundial que realizó para presentarlo.

El joven y exitoso cantante, ha visitado en diversas ocasiones México, siendo la primera de ellas, en 2011, cuando estaba en pleno auge su éxito. Fueron miles de fanáticas que acamparon por días en las taquillas para conseguir un boleto. El cantante canadiense tuvo fechas en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, al norte de México, y en la capital, la Ciudad de México.

Feb 13, 2022; Inglewood, CA, USA; Recording artist Justin Bieber in attendance during the second quarter in Super Bowl LVI between the Los Angeles Rams and the Cincinnati Bengals at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Miles de personas abarrotaron los alrededores del Foro Sol, en su presentación en la capital, el 1 y 2 de octubre de 2011. En el recinto de la capital, fueron más de 55 mil personas las que se presentaron, como parte de su gira My World Tour 2011.

Entre algunas de las canciones que el joven intérprete cantó estuvieron Love me, Bigger, U smile y Runaway love, con las que animó al público. Otras de las canciones que interpretó fueron Never say never, Favorite girl, One less lonely girl y Somebody to love.

“Tengo las mejores fans del mundo. No me puedo explicar cómo hacen lo que hacen por mí. Son muy valientes y admiro todo su arrojo”, dijo el cantante previo a la presentación, en una conferencia de prensa. “No he sentido eso por nadie, por eso me parece tan increíble que alguien se sienta así por mí”, declaró.

“Siento una gran responsabilidad porque hay mucha gente que me ve y me toma como ejemplo, y trato de ser la mejor persona posible, pero tienen que entender que estoy creciendo y que por el camino puede que cometa errores”, expresó el intérprete. En aquella ocasión, el cantante contaba apenas con 17 años.

AP 163

Luego de esta visita, Bieber se presentó en México al año siguiente, en la plancha del Zócalo capitalino, el 11 de junio de 2012. Ante la especulación sobre si la información era verdadera o no, el entonces jefe de Gobierno de la capital, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció que era verídico.

El concierto fue gratuito, y se estimó que al lugar asistieron unas 200 mil personas, la mayoría de ellos adolescentes. Poco antes del concierto, el cantante ofreció una conferencia de prensa en la que dijo se un “chico bendecido”, por lo que había logrado.

La última vez que Bieber visitó territorio azteca fue en 2017, durante el Purpose World Tour, cuando el canadiense se presentó en el Estadio BBVA de Monterrey, el 15 de febrero de ese año, además de tres conciertos que ofreció en el Foro Sol de la Ciudad de México, del 18 al 21 del mismo mes.

En Monterrey, el cantante canadiense se presentó ante alrededor de 46 mil personas, mientras que a lo largo de sus tres shows en la capital, lo hizo frente a 155 mil fans. En ese momento, se encontraba presentando su disco Purpose.

En el mes de noviembre pasado, Bieber anunció que se presentaría de nuevo en tierras aztecas este 2022 con su “Justice World Tour”. Fue por redes sociales que el artista reveló las fechas para sus shows en México: el primer concierto será el 22 de mayo en el Estadio de Béisbol Monterrey, al día siguiente, el 23 de mayo, estará en Guadalajara en el Estadio 3 de Marzo y finalmente, el próximo 25 de mayo se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México.

