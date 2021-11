Justin Bieber vuelve a México: cuándo inicia la preventa y cuáles son los precios de los boletos

FILE PHOTO: Justin Bieber performs at iHeartRadio Jingle Ball concert at Staples Center in Los Angeles, California, U.S., December 2, 2016. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

El intérprete canadiense, Justin Bieber publicó recientemente su siguiente gira en donde anunció que regresará a tierras aztecas con su “Justice World Tour”.

Fue por redes sociales que el artista reveló las fechas para sus shows en México: el primer concierto será el 22 de mayo en el Estadio de Béisbol Monterrey, al día siguiente, el 23 de mayo, estará en Guadalajara en el Estadio 3 de Marzo y finalmente, el próximo 25 de mayo se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Los boletos para los shows tanto de Monterrey como de Guadalajara se pueden adquirir en preventa desde el 17 y 18 noviembre, por la plataforma SuperBoletos.

Por otro lado, los boletos para el Foro Sol se empezarán a vender el día de mañana 18 de noviembre a las 11 de la mañana como preventa de CitiBanamex en Ticketmaster, mientras que la venta general comenzará el 20 de noviembre a la misma hora.

FOTO: Instagram/@justinbieber

Los precios que se manejan “por boleto” son diversos. Para asistir al Estadio De Beisbol Monterrey los costos van desde los 8,100 pesos en la sección nivel 3 hasta los 9,300 pesos, según el portal de SuperBoletos.

En la misma plataforma web se indica que en Guadalajara, para asistir al Estadio 3 de Marzo, los precios van desde los 6,900 pesos en la sección de Stands hasta los 14,000 mil pesos en Floor.

Para quienes estén interesados en acudir al Foro Sol, en la Ciudad de México, la pagina de Ticketmaster menciona que el día de mañana se podrá encontrar la preventa de boletos. Hasta el momento, la empresa solo pide que los fans se registren y aún no dan a conocer el precio oficial. Sin embargo, en diversas redes sociales empezó a circular que una aproximación a los costos del concierto.

La última vez que Justin Bieber visitó México fue en el año 2017, cuando se presentó con su exitosa gira Purpose World Tour; en el estadio BBVA Bancomer de Monterrey el 15 de febrero de ese año, y posterioremente en el Foro Sol de la Ciudad de México unos días después. En aquella ocasión compartió el escenario con invitados como Afrojack y Robin Schulz.

Supuestos precios filtrados para Justin Bieber en CDMX Foto: Twitter/@flatIinesIut

Justin Bieber vendrá acompañado de diversos artistas para armonizar su gira mundial y entre ellos Jaden Smith, hijo de Will Smith, quien ha despegado una carrera musical propia.

Durante sus primeros pasos como cantante, en 2011 Justin Bieber se presentó en diversas fechas en la Ciudad de México y en Monterrey, mientras que en 2012 ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX donde rompió el récord de asistencia con 210.000 personas.

Justin Bieber, se ha convertido en uno de los cantantes más exitosos del mundo. Actualmente es el artista número uno en YouTube, con más de 60 millones de suscriptores, y en Spotify, recientemente desbancó a la artista, Ariana Grande que hasta diciembre de 2020 se había posicionado como la cantante más escuchada de la plataforma de streaming musical.

FILE PHOTO: 2021 MTV Video Music Awards - Show - Barclays Center, Brooklyn, New York, U.S., September 12, 2021 - Justin Bieber performs. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Algunas de las nuevas canciones, las cuales se desprenden de su más reciente álbum, son: Peaches, Holy, Ghost y Hold On. Además, para su nuevo material ha colaborado con otros cantantes como Chance The Rapper, The Kid LAROI y Shawn Mendez.

El concierto de Justin Bieber será uno de los eventos multitudinarios más esperados después de la crisis de salud mundial por el Covid-19. Recientemente la autoridades han buscado en diversos eventos privados reactivar la economía, en fechas pasadas se han llevado eventos masivos en la capitales más importantes del país como el Gran Premio de México en la F1, el Festival del Globo 2021 en Léon, Guanajuato y el más reciente el Tecate Pa’l Norte.

SEGUIR LEYENDO: