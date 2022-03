Cuitláhuac García presentará nueva iniciativa que cambiará la redacción al delito de “ultrajes a la autoridad”

Cuitláhuac García buscará una mejor redacción del código penal para continuar con el delito de agresiones contra policías REUTERS/Daniel Becerril/File Photo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional el delito de “ultrajes a la autoridad” que en el estado de Veracruz se ha perseguido con tal fuerza que más de mil ciudadanos están en prisión preventiva.

Sin embargo, el gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, aseguró que no dejará las cosas así, pues con la persecución de dicho delito se redujo la violencia en contra de la autoridad, y se ha pacificado el estado.

Añadió, durante su conferencia de prensa desde el palacio de gobierno, que pese al decreto, quedó clara la intención de su estrategia de seguridad, quienes buscaban reducir los ataques y asesinatos de policías mientras desempeñaban su labor pública.

Aunque se dijo tranquilo y aseguró que asumirá la responsabilidad sin problemas, también informó que el argumento principal no es contra las agravantes, sino contra “el encabezado” del artículo.

El gobernador de Veracruz presentará una nueva iniciativa de Ley para continuar con el delito de "ultrajes a la autoridad" (Foto: Cuartoscuro)

Por ello, reveló que cambiará la redacción del código penal a fin de “cubrir de inmediato lo que queda sin protegerse que es la agresión violenta a las personas, sean ciudadanos o funcionarios”.

Insistió en que será este 1 de marzo de 2022 cuando presente ante el congreso local una nueva iniciativa de Ley que incluso ha trabajado desde el fin de semana. Su objetivo, informó, es “proteger lo que mandata la constitución”.

En este sentido, argumentó que probablemente cambiará el “ultrajes a la autoridad” por “agresión violenta”, donde se englobará a las personas que agredan con violencia, como con armas, a los funcionarios.

“Vamos a hacerlo más textual, vamos a cambiar el tipo, ya no son ultrajes. Tendremos que hacer el análisis para que se siga protegiendo. Lo analizaré, la redacción es importante (...) Ya tomamos nota de qué palabras no puedes usar, qué términos no pueden ser, y qué tipos penales deben usarse”.

El gobernador de Veracruz aseguró que asume la responsabilidad y cubrirá la falta de castigo con su iniciativa de Ley (Foto: Twitter/@CuitlahuacGJ)

Por último, aclaró que será por la tarde cuando presente su iniciativa de Ley para enviarla al Congreso, a quienes pedirá que lo turnen a comisiones, quienes harán su dictamen y lo lleven al pleno del Congreso en apenas una semana.

SCJN declaró inconstitucional el delito de “ultrajes a la autoridad”

El dictamen que declara inconstitucional este delito fue votado a favor por 10 de los 11 magistrados que integraron la sesión del lunes; únicamente Jorge Mario Pardo Rebolledo votó en contra.

De acuerdo con la Sala Superior de la Suprema Corte, así y como está plasmado este Artículo, se violentan los derechos a la libertad de expresión, legalidad y el principio de taxatividad, en otras palabras, el texto no precisa ni abunda lo suficiente para dejar claro qué tipo de conductas se tipifican como prohibidas y qué tipo de sanciones serán aplicables en los términos legales.

La SCJN declaró que este Artículo viola diferentes garantías, así como el principio de taxatividad EFE/ Suprema Corte de Justicia de la Nación

Bajo esta lógica, los ministros de la Corte señalaron una flagrante violación a este término, pues la redacción en este Artículo no esclarece cómo se incurriría en este delito, por lo que “cualquier palabra, tono de voz, gesto, burla podría ser una amenaza o agresión contra un funcionario”.

Con estos elementos en contexto, la Suprema Corte agregó que es incoherente que las autoridades sean las facultadas para determinar si ocurrió o no el delito cuando se realiza una detención, esto porque el presunto responsable podría reaccionar de manera adversa si se siente amenazado, lo cual sería un reflejo de autodefensa más que de agresión.

SEGUIR LEYENDO: