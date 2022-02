Reapareció Alex Tienda tras su hackeo: “En guerra la información es todo”

Alex Tienda el youtuber mexicano que está cubriendo el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia Foto: Instagram/@soyalextienda

Después de que el youtuber Alex Tienda denunciara que alguien tomó posesión de su computadora durante el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, volvió a aparecer para desmentir rumores que se gestaron alrededor de dicha situación.

Todo empezó cuando el creador de contenido dijo, mediante un breve mensaje en Twitter, que durante su traslado de la capital Kiev a Kramatorsk, ciudad ubicada en el epicentro de los hechos, dejó en su habitación de hotel parte de su equipaje y herramientas de trabajo. Todo ello con la idea de regresar días más tarde tras su incursión.

Pero, debido al avance del ejército ruso, el youtuber está intentando llegar a la frontera con Polonia para salir de ahí. Asimismo, el influencer mencionó desde un tuit que le habían hackeado su cuenta de Instagram.

Por su parte, la agencia Media Travelers, la cual representa al youtuber, también colocó un comunicado desde sus redes sociales.

“A todos nuestros seguidores: Les informamos que después de que tropas rusas entraron al hotel donde Alex dejó sus cosas y robaran su computadora, su cuenta de Instagram ha sido hackeada. Nos ha llegado información de que varias cuentas se están haciendo pasar por Alex Tienda, él no ha creado ninguna y si llegara a crearla se les estará comunicando por un medio oficial”, ahondaron.

ya no se dieron más noticias suyas durante varias horas(Foto: tw @AlexTienda)

Se exhortó a los internautas a no dejarse engañar con información falsa y se les solicitó apoyo para reportar las cuentas no verídicas.

Tras dichos mensajes de Tienda y sus representantes, ya no se dieron más noticias suyas durante varias horas, lo cual ocasionó todo tipo de especulaciones, desde algunos que se preocuparon por su seguridad, hasta otros que comenzaron a esparcir rumores sobre su presunto fallecimiento.

Ante esta oleada de comentarios, el youtuber reapareció durante la madrugada de este domingo (hora del centro de México) en Twitter para desmentir todo lo que se estuvo diciendo en redes sociales.

“Circula mucha información falsa o confusa sobre mis cuentas. Realmente no sabemos sí sean rusos o no, pero mi computadora está en Kiev y mis cuentas e información fueron robadas”, explicó.

De esta misma forma respondió ante las críticas que ha recibido durante este tiempo por viajar a Ucrania a realizar contenido mientras una gran crisis civil y política atraviesa a dicho país.

“Unos consideran absurdo el interés de Rusia en mi cuenta, pero en guerra la información lo es todo. Sé que para muchos yo no soy periodista ni tampoco relevante, pero la realidad es que lo que he documentado hasta hoy sobre lo que pasa en Ucrania ha llegado a millones de personas. Tampoco es ningún secreto que la guerra moderna no solo es con armas, también es informática”, concluyó.

El youtuber reapareció en redes sociales (Foto: tw @AlexTienda)

¿Por qué critican a Alex Tienda?

José Alejandro Tienda Ramírez, mejor conocido como Alex Tienda, es un creador de contenido mexicano quien a lo largo de ya más de 10 años de trayectoria ha logrado posicionarse como uno de los youtubers con mayor credibilidad y cariño por parte de sus millones de seguidores.

Durante esta semana la atención de millones de espectadores han recaído sobre el youtuber tras el conflicto entre Ucrania y Rusia, ya que el influencer se encuentra en la zona de conflicto documentando todo lo que sucede al respecto y que mantiene en suspenso al mundo entero.

Alex Tienda ha sido cuestionado debido a su presencia en Ucrania para hacer contenido. Los señalamientos han girado entorno a qué papel desarrolla durante su estancia en el conflicto, y por qué cuando miles de familias fueron desplazadas de sus ciudades o buscan salir del país, él decidió adentrarse sin haber tenido una formación como corresponsal de guerra.

